A fissura chamada Michelle

O vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro nesta semana talvez tenha sido o mais contundente sinal público de divisão interna já visto no núcleo político bolsonarista. Mais do que um desabafo emocional, a gravação foi construída com extremo cuidado - palavra por palavra, enquadramento por enquadramento, a luz. Não se trata de fala improvisada. Trata-se de mensagem pensada, planejada para produzir efeito e endereçada a destinatários muito específicos.

E é a própria Michelle quem reforça essa leitura, ao afirmar que não toma decisão política relevante sem antes conversar com Jair Bolsonaro. Levada essa declaração ao pé da letra - e não há razão para duvidar -, o vídeo deixa de ser manifestação pessoal e passa a ser posição discutida e autorizada pelo ex-presidente, hoje preso e inelegível. Não é a esposa magoada falando por si. É parte do núcleo duro do bolsonarismo falando por meio dela.

O principal atingido é Flávio Bolsonaro. Ao tornar público um conflito que poderia ter sido resolvido nos bastidores, Michelle expõe, sem meias palavras, a fragilidade de um projeto que circula entre aliados há tempo: a candidatura presidencial liderada pelo senador não foi plenamente digerida. Toda candidatura competitiva precisa transmitir unidade. Quando a própria família rompe esse verniz diante das câmeras, o estrago não é episódico - é estrutural, porque atinge exatamente o atributo que Flávio mais precisa para se apresentar como herdeiro natural do legado: a legitimidade sucessória.

Há também um componente partidário que não pode ser ignorado. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, tem interesse que vai muito além da disputa presidencial. A formação de uma grande bancada na Câmara e no Senado representa, antes de mais nada, controle sobre fundo partidário e fundo eleitoral de alta monta - recursos que pesam mais no caixa do partido do que qualquer cálculo ideológico. É esse interesse que pode justificar Valdemar ter "engolido" uma candidatura que agora começa a ser minada por dentro, pela própria família que deveria fortalecê-la. Valdemar pode não abandonar o barco, mas pode vir a fazer cara de paisagem; isso pode.

Dois detalhes do vídeo merecem leitura atenta, porque em política nada é acidental. O primeiro é a palavra "QUASE", escrita em caixa alta na legenda, quando Michelle afirma ter contado quase tudo o que sabe. Não se escreve uma palavra em maiúsculas por descuido. É ameaça calculada, é aviso de que existe munição guardada, e quem precisa entender o recado vai entendê-lo perfeitamente.

O segundo é a acusação de que os ataques contra ela partem de pessoas residentes no exterior. O endereço é evidente: trata-se, com toda probabilidade, de referência a Eduardo Bolsonaro e ao seu entorno de replicadores nas redes, que reproduzem em coro a artilharia que parte de fora do país. Ao localizar geograficamente a origem da ofensiva, Michelle não se defende apenas - ela também marca distância entre quem enfrenta o cotidiano da prisão do marido e da disputa real nos estados e quem comanda o ataque digital a salvo, longe do território onde a eleição de fato se decide.

Não há leitura ingênua possível para esse episódio. O vídeo não é ruído familiar que a política vai absorver com o tempo. É a confissão pública de que o projeto sucessório do bolsonarismo, vendido como natural e coeso, é na verdade disputado, frágil e com fissuras significativas.