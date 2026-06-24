TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      311 artigos

        HOME > blog

        A fissura chamada Michelle

        Vídeo de Michelle Bolsonaro expõe disputa sucessória, atinge Flávio e revela fissuras no núcleo político bolsonarista, pontua o colunista Oliveiros Marques

        Michelle Bolsonaro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
        Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

        O vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro nesta semana talvez tenha sido o mais contundente sinal público de divisão interna já visto no núcleo político bolsonarista. Mais do que um desabafo emocional, a gravação foi construída com extremo cuidado - palavra por palavra, enquadramento por enquadramento, a luz. Não se trata de fala improvisada. Trata-se de mensagem pensada, planejada para produzir efeito e endereçada a destinatários muito específicos.

        E é a própria Michelle quem reforça essa leitura, ao afirmar que não toma decisão política relevante sem antes conversar com Jair Bolsonaro. Levada essa declaração ao pé da letra - e não há razão para duvidar -, o vídeo deixa de ser manifestação pessoal e passa a ser posição discutida e autorizada pelo ex-presidente, hoje preso e inelegível. Não é a esposa magoada falando por si. É parte do núcleo duro do bolsonarismo falando por meio dela.

        O principal atingido é Flávio Bolsonaro. Ao tornar público um conflito que poderia ter sido resolvido nos bastidores, Michelle expõe, sem meias palavras, a fragilidade de um projeto que circula entre aliados há tempo: a candidatura presidencial liderada pelo senador não foi plenamente digerida. Toda candidatura competitiva precisa transmitir unidade. Quando a própria família rompe esse verniz diante das câmeras, o estrago não é episódico - é estrutural, porque atinge exatamente o atributo que Flávio mais precisa para se apresentar como herdeiro natural do legado: a legitimidade sucessória.

        Há também um componente partidário que não pode ser ignorado. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, tem interesse que vai muito além da disputa presidencial. A formação de uma grande bancada na Câmara e no Senado representa, antes de mais nada, controle sobre fundo partidário e fundo eleitoral de alta monta - recursos que pesam mais no caixa do partido do que qualquer cálculo ideológico. É esse interesse que pode justificar Valdemar ter "engolido" uma candidatura que agora começa a ser minada por dentro, pela própria família que deveria fortalecê-la. Valdemar pode não abandonar o barco, mas pode vir a fazer cara de paisagem; isso pode.

        Dois detalhes do vídeo merecem leitura atenta, porque em política nada é acidental. O primeiro é a palavra "QUASE", escrita em caixa alta na legenda, quando Michelle afirma ter contado quase tudo o que sabe. Não se escreve uma palavra em maiúsculas por descuido. É ameaça calculada, é aviso de que existe munição guardada, e quem precisa entender o recado vai entendê-lo perfeitamente.

        O segundo é a acusação de que os ataques contra ela partem de pessoas residentes no exterior. O endereço é evidente: trata-se, com toda probabilidade, de referência a Eduardo Bolsonaro e ao seu entorno de replicadores nas redes, que reproduzem em coro a artilharia que parte de fora do país. Ao localizar geograficamente a origem da ofensiva, Michelle não se defende apenas - ela também marca distância entre quem enfrenta o cotidiano da prisão do marido e da disputa real nos estados e quem comanda o ataque digital a salvo, longe do território onde a eleição de fato se decide.

        Não há leitura ingênua possível para esse episódio. O vídeo não é ruído familiar que a política vai absorver com o tempo. É a confissão pública de que o projeto sucessório do bolsonarismo, vendido como natural e coeso, é na verdade disputado, frágil e com fissuras significativas.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados

        Acompanhe as
        últimas notícias