Flávio Bolsonaro, Eduardo e Carlos cobram reação de Jair após vídeo de Michelle

247 - Os desdobramentos da crise entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) provocaram um novo foco de tensão no entorno de Jair Bolsonaro. Segundo interlocutores da família, os três filhos mais velhos do ex-mandatário defendem que ele se manifeste para desautorizar publicamente a ex-primeira-dama. As informações são do Amado Mundo.

De acordo com a apuração, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro reagiram com indignação aos vídeos divulgados por Michelle, nos quais ela relata desentendimentos com o senador e afirma ter sido traída e humilhada.

Entre aliados dos filhos de Jair Bolsonaro, a avaliação é de que Michelle extrapolou ao levar a público uma divergência familiar e dirigir críticas diretamente a Flávio Bolsonaro. Segundo esse grupo, a exposição ocorre em um momento considerado delicado para o senador, que busca superar a crise envolvendo sua candidatura e consolidar sua posição para a disputa presidencial de outubro.

Flávio evita ampliar conflito

Apesar da repercussão, Flávio Bolsonaro procurou demonstrar tranquilidade. Horas depois da divulgação dos vídeos, ele realizou uma transmissão ao vivo antes da partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026. Ao lado da esposa e usando uma máscara de Neymar, afirmou: "Hoje é dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar de coisa boa, vamos tratar de futebol".

Durante a transmissão, o senador também informou que visitou Jair Bolsonaro na prisão domiciliar nesta quarta-feira (24) e disse ter recebido uma missão do ex-mandatário. "Ele está forte, é uma pessoa que tem a cabeça muito no lugar, está antenado no que está acontecendo, sabe o que é melhor para o Brasil, me deu essa missão", declarou.

Michelle relata rompimento

Nos vídeos publicados nas redes sociais, Michelle Bolsonaro afirmou ter sido "apunhalada" e humilhada por Flávio Bolsonaro. Segundo ela, os dois deixaram de se falar no fim de 2025.

A ex-primeira-dama também relatou um telefonema em que, segundo seu relato, foi tratada de forma ríspida pelo senador. De acordo com Michelle, Flávio afirmou que seria melhor ela permanecer afastada das decisões partidárias e disse que ela não entendia de política por ter chegado "ontem" ao grupo.