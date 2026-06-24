Flávio Bolsonaro reage em live após vídeos de Michelle Bolsonaro: "dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece"

247 - A crise entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (24). Horas depois de Michelle divulgar vídeos nas redes sociais relatando ter sido “apunhalada” e humilhada pelo parlamentar, Flávio Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo no YouTube, mas evitou comentar diretamente as acusações.

Segundo o G1, durante a live, iniciada por volta das 18h30, o senador preferiu direcionar a conversa para o futebol e deixou claro que não pretendia abordar a polêmica envolvendo Michelle. "Hoje é dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar de coisa boa, vamos tratar de futebol", afirmou.

Flávio Bolsonaro evita citar Michelle

Em nenhum momento da transmissão, Flávio Bolsonaro mencionou nominalmente a ex-primeira-dama. Ainda assim, fez uma declaração que foi interpretada como uma mensagem em meio à repercussão do caso. "O que está em jogo no Brasil está muito acima de qualquer vaidade", disse o senador durante a live.

A publicação de Michelle nas redes sociais ocorreu cerca de uma hora e meia antes do início da transmissão.

Visita a Jair Bolsonaro

Durante a live, Flávio também comentou que esteve com Jair Bolsonaro(PL) ao longo do dia. "Tive lá hoje no meu pai, ele manda abraço sempre para todo mundo", afirmou. O ex-mandatário está em prisão domiciliar devido a problemas de saúde. Ele foi condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão no âmbito do inquérito da trama golpista.

Michelle relata rompimento

Nos vídeos publicados nas redes sociais, Michelle Bolsonaro afirmou que rompeu relações com Flávio Bolsonaro no fim de 2025. Segundo seu relato, o desentendimento teve origem em divergências sobre uma aliança eleitoral no Ceará. A ex-primeira-dama afirmou que o senador foi "muito ríspido", a "maltratou ao telefone" e demonstrou que não desejava seu apoio político.

Em uma das declarações, Michelle disse que "eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam."

Até o momento da transmissão, Flávio Bolsonaro não havia respondido diretamente às acusações feitas por Michelle nem comentado o conteúdo dos vídeos publicados pela ex-primeira-dama.