A Guerra do Golfo sob uma perspectiva unilateral

Os Estados Unidos e Israel estão tentando impor sua narrativa sobre os eventos e desenvolvimentos no Oriente Médio, em particular, e no mundo, em geral. O conflito palestino-israelense, afirmam, teria começado em 7 de outubro de 2023 — sem data anterior nem posterior. A história estadunidense e o conflito com árabes e muçulmanos, alegam, teriam começado em 11 de setembro de 2001. O conflito de Israel com o Hezbollah no Líbano, em sua primeira fase, teria começado em 8 de outubro de 2023, e esta fase atual, em 2 de março de 2026. É como se Israel tivesse cumprido integralmente a Resolução 1701 (2006). Datas têm sido fabricadas desde o início do conflito com o Irã, sendo a mais recente a declaração do vice-presidente dos EUA, Vance, de que o Irã produziria sua primeira bomba nuclear em uma semana, para justificar a agressão em 28 de fevereiro de 2026.

Autoridades internacionais estão proibidas de se lembrar da ocupação sionista e dos massacres e guerras que ela perpetrou contra o povo palestino e outros Estados árabes por mais de 77 anos. Nenhuma autoridade tem permissão para relembrar suas guerras em Gaza, no Líbano e na Síria. Os iranianos estão proibidos de se lembrar da guerra de doze dias, em junho de 2025, dos assassinatos de cientistas, dos bombardeios sucessivos ou da destruição do consulado em Damasco.

As guerras em curso no Irã, no Líbano, na Palestina (tanto na Cisjordânia quanto na Palestina Ocidental) e na região do Golfo, segundo essa narrativa, não estão relacionadas. Discussões, esforços, declarações e projetos de resolução devem permanecer restritos exclusivamente à suposta agressão iraniana contra os Estados do Golfo e a Jordânia. É proibido mencionar a agressão americano-sionista contra o Irã em 28 de fevereiro, assim como é proibido mencionar a guerra devastadora travada pela entidade sionista no Líbano, que afetou todos os segmentos da sociedade libanesa e suas regiões geográficas, deixando para trás imensa destruição e milhares de vítimas. Se mencionada, a culpa recai exclusivamente sobre o Hezbollah. É como se Israel tivesse aderido ao acordo de cessar-fogo alcançado pelas partes em 24 de novembro de 2014 e jamais tivesse violado a soberania ou a integridade territorial do Líbano. O cessar-fogo em Gaza supostamente está em vigor, sem violações, desde que as mortes sejam apenas de palestinos. Pode-se falar da Cisjordânia de passagem, focando-se unicamente em ataques de colonos, como se o exército e as forças de segurança não atacassem civis, demolissem casas, deslocassem comunidades beduínas ou expulsassem moradores de campos de refugiados. Trata-se de um mundo de hipocrisia sem limites. Uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU foi realizada em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra. A sessão não produziu nenhuma declaração ou resolução e consistiu principalmente em uma troca de posições. No entanto, em 11 de março, o Conselho reuniu-se novamente e adotou a Resolução 2817 (2026), apoiada por 136 países. A resolução concentrou-se em condenar os ataques do Irã contra os Estados do Golfo e em exigir que o Irã cessasse os ataques contra a infraestrutura civil e facilitasse a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz. Tanto a Rússia quanto a China permitiram a aprovação da resolução. O representante russo, Vasily Nebenzya, salientou que a resolução ignorava a causa principal do conflito: a agressão conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã. A guerra estava em seus estágios iniciais e os Estados do Golfo, apesar de abrigarem numerosas bases militares estadunidenses, inicialmente se distanciaram do conflito.

No início de abril, o Bahrein assumiu a presidência do Conselho de Segurança. Parece que o país acreditava que essa presidência facilitaria a aprovação de uma resolução sob o Capítulo VII, a fim de legitimar a guerra e o uso da força para reabrir o Estreito de Ormuz. Nesse ponto, as posições divergiram e a coalizão de 136 países, incluindo a França e outras nações europeias, fragmentou-se. Mesmo os próprios Estados do Golfo já não eram tão coesos como antes. O Bahrein divulgou um projeto de resolução, nos termos do Capítulo VII, que autorizava o uso de todos os meios para manter o Estreito de Ormuz aberto. As versões iniciais do projeto incluíam até mesmo disposições para a formação de uma coalizão de Estados com o objetivo de impor a abertura do estreito pela força. O representante russo assegurou a esses Estados que não permitiria a aprovação da resolução. O Bahrein, então, suavizou a linguagem do projeto para incluir “o uso de todos os meios defensivos proporcionais às circunstâncias”. Mesmo essa redação mais branda não convenceu a Rússia, pois deixava margem para intervenção. Consequentemente, o projeto de resolução foi vetado por um duplo veto, com abstenções do Paquistão e da Colômbia. Esses quatro países representam aproximadamente um terço da população mundial.

Pessoalmente, admirei a posição de Omã, considerando-a sábia e racional. Se os outros Estados do Golfo, particularmente o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, tivessem seguido o exemplo, poderia ter contribuído para uma postura mais racional entre as nações da região. O Irã continua sendo um vizinho histórico, com o qual se compartilham história, civilização e fé, além de interesses comuns, comércio, recursos hídricos subterrâneos e acesso às águas do Golfo. Omã era um mediador aceitável para ambos os lados e havia alcançado, ou quase alcançado, um acordo de paz abrangente em 27 de fevereiro, quando o ministro das Relações Exteriores, Badr al-Busaidi, anunciou que em breve traria boas notícias. O mediador omanita revelou detalhes das negociações nucleares entre o Irã e os Estados Unidos, conforme sua própria perspectiva, e confirmou, em entrevista ao programa “Face the Nation”, da CBS, em 27 de fevereiro, que o Irã não estava enriquecendo materiais nucleares naquele momento. Isso contradizia o que o enviado estadunidense, Steve Witkoff, havia afirmado cerca de uma semana antes. Poucas horas depois, os estadunidenses e israelenses lançaram seu ataque (Operação Ira Épica) contra o Irã, acreditando que o regime estava fraco e à beira do colapso. É provável que o ministro das Relações Exteriores de Omã tenha ficado desapontado após quase anunciar um avanço histórico e evitar a guerra. Nas Nações Unidas, Omã não esteve entre os países que patrocinaram o último projeto de resolução que, se adotado, teria legitimado confrontos armados. O país também não fez nenhuma declaração no Conselho de Segurança, nem desempenhou qualquer papel provocativo contra o Irã, com o qual mantém relações históricas e diversos acordos, memorandos de entendimento e projetos conjuntos já concluídos ou em fase de conclusão. Nenhum país está em melhor posição para resolver a crise do Estreito de Ormuz do que Omã. Omã e o Irã compartilham as margens do estreito, particularmente em seu ponto mais estreito, com apenas 33 quilômetros de largura. O estreito é uma via navegável vital para ambos os países e para o mundo em geral, e permaneceu aberto ao longo da história, permitindo que navios e caminhões transportando combustível e produtos petroquímicos circulem sem impedimentos, apesar das duras sanções contra o Irã, dos boicotes, das provocações e dos assassinatos de cientistas e comandantes de campo. Os dois países possuem memorandos de entendimento sobre navegação marítima, cooperação em dessalinização da água e diversas outras áreas.

Omã também intermediou a libertação de detentos estadunidenses mantidos no Irã que haviam entrado pelo Curdistão iraquiano em 2009. Eles foram transportados por aeronaves omanitas, em 2010 e 2011, para Mascate e, em seguida, para os Estados Unidos. Omã sediou duas rodadas de negociações complexas e prolongadas entre os houthis e o governo iemenita internacionalmente reconhecido, resultando na troca de centenas de prisioneiros de ambos os lados. O país também desempenhou um papel fundamental no estabelecimento de um cessar-fogo entre as duas partes. Além disso, Omã se distanciou da guerra de oito anos entre o Iraque e o Irã, enquanto outros Estados do Golfo a financiavam.

É evidente que os EUA e Israel desempenharam um papel dúbio ao enganar o Irã por meio das negociações lideradas por Omã. Esta é a segunda vez que os EUA anunciam uma data para a retomada das negociações apenas para lançar um ataque preventivo, como ocorreu em junho de 2025. Desta vez, as negociações foram transferidas para Islamabad após os EUA perceberem que não poderiam forçar o Irã a se render. Estamos todos apreensivos com essa trégua de curta duração, pois ela pode ser apenas uma pausa para reagrupar forças, coletar informações e se preparar para uma nova rodada de confrontos, que poderá ser mais violenta e perigosa do que a atual. Esperamos estar enganados