A guerra eleitoral já começou

Fábio, filho do Lula, optou por ser empresário, e como todo empresário segue meandros e labirintos que amadores se perdem. Mas a vida desse jovem é dele, é o único responsável; o paradoxo é quando uma família de meliantes, como a do Jair e Michele, resolve atiçar a horda dos preconceituosos, com o óbvio intuito de atingir a candidatura do Lula.

Numa eventual eleição de Flávio, irá fazer do Brasil uma enorme lavanderia de dinheiro sujo. A família tem o DNA da corrupção e agregou a de Michele, cujo DNA é da contravenção.

Não só é de extrema-direita, nazifascista assumido, sabujo dos EUA, Flávio é sobretudo um delinquente, com amigos milicianos que roubam e matam.

Flávio, rachadinha-fascistinha, fez parte da intentona de 8 de janeiro, articulada pelo pai, que mesmo na presidência, procurou de todas as formas ser um autocrata; não contou com aderência de todo o comando militar, que o respaldasse, e não foi adiante.

Quem tenta uma vez um golpe, tentará outra!

O imperialismo trumpista está disseminando a barbárie no mundo e Flávio é um seguidor.

É legítimo e necessário que o governo use da cadeia de rádio e televisão para contrapor mentiras ou distorções e desinformação da Rede Globo.

A Globo tinha medo do Brizola ao ponto de ter tentado fraudar as eleições através da empresa Proconsult, fazendo contagem paralela dos votos. Nossa Associação de Profissionais de Processamento de Dados – APPD, denunciou, e, juntas com outras fizemos estancar a fraude

Brizola a enfrentava na Justiça solicitando direito de resposta, e conseguia, e no próprio espaço do jornal O Globo, pagando pela publicação dos seus artigos, que foram apelidados de tijolão. Era interessante, o espaço era na página nobre, ficávamos todos na expectativa do próximo tijolão.

É preciso operar também nos terrenos do adversário.

Falta ousadia e criatividade na comunicação do governo.

O PT e demais partidos da frente eleitoral pró Lula, deveriam criar um staff poderoso de comunicação, dividindo em setores, tipo: é MENTIRA; É PARA VALER; A VERDADE VENCE A MENTIRA; O BRASIL NÃO PODE ANDAR PARA TRÁS, COMPROMISSOS ELEITORAIS DO PRESIDENTE, além, claro, de um zap para contribuição ao programa do próximo governo etc.

Para isso, partidos e sites independentes deverão estar articulados com o comando da frente eleitoral do Lula.

Da nossa parte e do canal pororoca priorizaremos nossas atividades à reeleição do Lula - segurança da democracia e da soberania nacional.