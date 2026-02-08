A guerra fria dos minerais

A disputa global por minerais críticos entrou, em 2026, em outro regime. Saiu do marketing de transição energética e entrou no vocabulário da segurança econômica. Estados Unidos e China passaram a tratar o tema como infraestrutura de poder: quem controla oferta, processamento e previsibilidade industrial controla uma fatia do futuro. Esse deslocamento muda o lugar do Brasil no tabuleiro. Não como “parceiro promissor”, mas como ativo disputado — uma moeda física, estratégica, difícil de substituir. Por isso, a pergunta que vale não é se o Brasil “vende ou não vende”, nem se “escolhe lado”. O governo quer vender, e esse impulso é compreensível: reservas, investimento, empregos, balança. O ponto é outro: vender com qual preço histórico? Em ciclos de tensão, quando as potências operam com pressa e medo de escassez, o comprador paga mais do que dinheiro. Paga com estrutura, com compromisso, com exceções regulatórias, com financiamento, com capacidade instalada. Em tese, é justamente aí que mora o flanco aberto para o Brasil fazer algo raro: usar seus minerais como alavanca para um salto industrial, e não como confirmação do destino exportador. A metáfora mais útil não é a mina; é Volta Redonda. A siderurgia foi uma aposta de país, um degrau para industrialização e autonomia produtiva. Em 2026, a versão contemporânea não é uma “usina” isolada. É uma Volta Redonda Digital: o conjunto de competências que transforma minério em cadeia produtiva, engenharia, padrões, patentes, fornecedores e escala. Em minerais críticos, isso significa dominar o meio do caminho — química, separação, refino, metalurgia avançada, materiais, testes, certificação, automação industrial e software de processo. É ali que se decide se o país vai vender rocha ou vender futuro. O mundo, entretanto, está organizado para que essa Volta Redonda Digital não se dê por inércia. O movimento de Donald Trump ao estruturar um estoque estratégico via “Project Vault” é menos sobre um número e mais sobre um recado: o suprimento precisa ser previsível e “confiável” por desenho político. Do lado da diplomacia americana, o discurso de Marco Rubio empurra a mesma direção: cadeias de origem confiável, rearranjo de parceiros, redução de dependências.

Do lado chinês, editoriais do Global Times expõem o contraponto: crítica à politização das cadeias e lembrança implícita de que o domínio chinês no processamento é a vantagem real — aquela que não aparece no mapa das reservas, mas decide a partida no chão de fábrica. É nesse ponto que entra uma variável decisiva de 2026: a demanda doméstica chinesa cautelosa. Com consumo e investimento privados andando com mais prudência, cresce a pressão para escoar excedentes industriais. O mundo vira vitrine para capacidade instalada buscando mercado. E isso tem uma consequência direta para o Brasil: numa fase em que a China tende a empurrar produtos, máquinas e modelos industriais para fora, o país precisa diferenciar o que é capacidade do que é apenas ocupação. Há um risco de desenho de contrato que merece nome: aceitar plantas de montagem chinesas (SKD/CKD) como se fossem industrialização. Montagem pode criar empregos e inaugurações, mas não necessariamente domínio de processo, fornecedores estratégicos, engenharia de materiais e cadeia de insumos. É a armadilha da reprimarização estética: o minério sai, o componente volta; o país vira montador do século 21 com cara de “industrial”, mas sem o miolo tecnológico que dá soberania. Troca-se o minério por um emprego de montador quando, no longo prazo, o prêmio é formar engenheiros, construir laboratório, internalizar especificações, dominar refino e desenvolver fornecedores locais. Nada disso é um argumento anti-China, nem pró-Estados Unidos. É um argumento pró-Brasil. E é aqui que a ideia de Geopolítica da Reciprocidade ganha força como método de leitura — sem tom de instrução, sem “manual”, sem catecismo. Reciprocidade, nesse caso, não é slogan diplomático; é critério de contrato. Se o Brasil oferece acesso ao subsolo e previsibilidade de oferta, o retorno precisa vir em capacidade: engenharia, processo, certificação, cadeia de fornecedores e aprendizagem produtiva. Reciprocidade é o antídoto para acordos bonitos por fora e vazios por dentro. O que muda quando o Brasil “sobe o sarrafo” não é a retórica; é a gramática da negociação. Minério deixa de ser fim e vira ingresso. E quando o ingresso fica caro, a conversa deixa de ser apenas preço por tonelada.

Do lado chinês, a lógica é outra: escala e integração de cadeia. Isso pode abrir uma porta diferente — transferência de know-how operacional, instalação de plantas de processamento, treinamento, centros de engenharia e integração de fornecedores. A caixa-preta do refino não se abre por entusiasmo; ela se abre quando o parceiro é estratégico o suficiente para que valha a pena compartilhar parte do aprendizado. A provocação central, então, não é “escolher quem”. É outra, mais incômoda e mais útil: o Brasil já precificou corretamente o próprio trunfo? Em momentos de tensão, a pior escolha costuma ser a mais confortável: vender rápido, celebrar investimento e descobrir depois que o núcleo do valor ficou fora — no processamento, nos insumos, nas patentes, no software industrial, na engenharia. Esse é o risco silencioso: participar da Guerra Fria dos Minerais só como depósito, não por falta de recursos, mas por falta de preço. A janela não é eterna. Quando blocos e cadeias se consolidam, as margens de barganha diminuem, e o que não foi internalizado vira dependência de longo prazo. O debate, portanto, não precisa — e talvez nem deva — virar cobrança direta ao governo ou a Luiz Inácio Lula da Silva. Basta colocar o espelho na frente: num mundo em que minerais viraram instrumento de poder, a neutralidade passiva vira subproduto. O que aparece como oportunidade comercial pode ser, na verdade, uma escolha de modelo de país. Volta Redonda foi uma síntese: transformar matéria-prima em capacidade. A Volta Redonda Digital é a mesma síntese para o século 21: transformar minerais críticos em indústria, engenharia e domínio de processo. A Geopolítica da Reciprocidade é o método para não se perder no caminho. E a pergunta final, que fica no ar, não tem ideologia — tem futuro: o Brasil quer apenas vender para todos ou quer, finalmente, vender de um jeito que compre um país novo?

