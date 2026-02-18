TV 247 logo
      Eduardo Guimarães

      Eduardo Guimarães

      Eduardo Guimarães é responsável pelo Blog da Cidadania

      

        A hipocrisia das críticas midiáticas à homenagem a Lula

        'Globos, Folhas, Vejas e Estadões continuam o que sempre foram: reacionários e hipócritas. Despachantes das elites', analisa o colunista Eduardo Guimarães

        Desfile da Acadêmicos de Niterói (Foto: Clara Radovicz/Riotur)

        Chega às raias do inacreditável a hipocrisia da mídia nessa questão da homenagem carnavalesca a Lula. 

        @OGloboPolitica, @folha, @Estadao, @VEJA, @Metropoles etc, trataram de se vacinar contra fantasmas do passado.

        Eis o que acontece. 

        Em 2006, a escola de samba Leandro de Itaquera fez o que até dois dias atrás essa mídia alegava inexistir: homenagem de um samba-enredo a um político vivo além da homenagem da Acadêmicos de Niterói a Lula.

        Na falta de um, a agremiação paulistana homenageou dois políticos em 2006: Geraldo Alckmin e José Serra, então governador e prefeito de São Paulo - respectivamente.

        Detalhe: a prefeitura de São Paulo, onde Serra governava, deu R$ 300 mil a cada escola. 

        O PT foi à Justiça contra a iniciativa. A Justiça fez em 2006 o que fez agora: negou o pedido do PT. 

        Hoje, todos os veículos supra mencionados saíram atacando o PT por reclamar de o PL ir à Justiça contra si, pois em 2006 o PT fez igual.

        Cobrei um dirigente do PT  por isso. A resposta foi a de que sim, em 2006 o partido exagerou. Mas, naquele ano, essa mesma mídia agiu diferente. 

        Segundo a fonte, a mídia não disse um ai. Não é que não fez o mesmo escarcéu de agora: não disse absolutamente nada. 

        Fiquei desconfiado e fui pesquisar nos jornais da época. Nada. Absolutamente nada!

        Mas que gentalha sem-vergonha...

        Achei que o bolsonarismo pisotear Globos, Folhas, Vejas e Estadões tinha mudado esses veículos.

        Que nada! Continuam o que sempre foram: reacionários e hipócritas. Despachantes das elites, dos banqueiros e do agro. E caras-de-pau.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

