A hipocrisia das críticas midiáticas à homenagem a Lula

Chega às raias do inacreditável a hipocrisia da mídia nessa questão da homenagem carnavalesca a Lula.

@OGloboPolitica, @folha, @Estadao, @VEJA, @Metropoles etc, trataram de se vacinar contra fantasmas do passado.

Eis o que acontece.

Em 2006, a escola de samba Leandro de Itaquera fez o que até dois dias atrás essa mídia alegava inexistir: homenagem de um samba-enredo a um político vivo além da homenagem da Acadêmicos de Niterói a Lula.

Na falta de um, a agremiação paulistana homenageou dois políticos em 2006: Geraldo Alckmin e José Serra, então governador e prefeito de São Paulo - respectivamente.

Detalhe: a prefeitura de São Paulo, onde Serra governava, deu R$ 300 mil a cada escola.

O PT foi à Justiça contra a iniciativa. A Justiça fez em 2006 o que fez agora: negou o pedido do PT.

Hoje, todos os veículos supra mencionados saíram atacando o PT por reclamar de o PL ir à Justiça contra si, pois em 2006 o PT fez igual.

Cobrei um dirigente do PT por isso. A resposta foi a de que sim, em 2006 o partido exagerou. Mas, naquele ano, essa mesma mídia agiu diferente.

Segundo a fonte, a mídia não disse um ai. Não é que não fez o mesmo escarcéu de agora: não disse absolutamente nada.

Fiquei desconfiado e fui pesquisar nos jornais da época. Nada. Absolutamente nada!

Mas que gentalha sem-vergonha...

Achei que o bolsonarismo pisotear Globos, Folhas, Vejas e Estadões tinha mudado esses veículos.

Que nada! Continuam o que sempre foram: reacionários e hipócritas. Despachantes das elites, dos banqueiros e do agro. E caras-de-pau.