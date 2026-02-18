Gleisi presta homenagem às escolas de samba Unidos do Viradouro e Acadêmicos de Niterói

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, prestou homenagens nesta quarta-feira (18) às escolas de samba Unidos do Vindouro e Acadêmicos de Niterói.

“Parabéns à escola campeã Viradouro, com a homenagem ao Mestre Ciça, grande artista do carnaval. Emocionante! E o belíssimo samba da Acadêmicos de Niterói com homenagem ao presidente Lula, grande líder popular, que empolgou o sambódromo e teve o reconhecimento do júri!”, escreveu a ministra na rede social X.

A Unidos do Viradouro ganhou o seu 4º título com o enredo “Pra cima, Ciça!”. A escola ressaltou a vida de Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, de 69 anos, comandante da bateria. O desfile somou 270 pontos na apuração. A escola recebeu somente duas notas 9,9, que foram descartadas conforme o regulamento.

O vice-campeonato foi da Beija-Flor de Nilópolis, com 269,9 pontos, a 0,1 ponto da Viradouro. A Vila Isabel conseguiu 269,9 pontos, mas terminou em 3º no critério de desempate, o quesito Harmonia. A Acadêmicos de Niterói foi rebaixada.