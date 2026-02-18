"Lula foi o grande campeão do Carnaval em todo o país", diz Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta quarta-feira (18) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi “o grande campeão do Carnaval em todo o país”. A declaração foi feita após a Acadêmicos de Niterói, escola que levou para a Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente, ser rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar comentou o desempenho da agremiação e também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). “Foi uma festa belíssima! Por todo canto se ouviu: Lula lá. O povo feliz e orgulhoso do seu país. Quanto a Bolsonaro, segue na Papuda, pagando por seus atos contra a democracia. E Zema, que não consegue aparecer em carnaval nenhum, foi lembrado do mesmo jeito: Fora Zema!”, escreveu.

Rogério Correia também criticou adversários políticos que comemoraram o rebaixamento da escola. “Bolsonaristas como Zema comemorando o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Não entenderam nada: ela foi campeã no coração do povo e entrou para a história do Carnaval e do Brasil, com o povo cantando e ovacionando o presidente na Sapucaí. Parabéns à Viradouro e a todas as escolas e blocos que desfilaram Brasil afora”, afirmou.

Viradouro conquista o título com 270 pontos

A campeã do Grupo Especial foi a Unidos do Viradouro, que alcançou 270 pontos na apuração oficial. A Beija-Flor e a Vila Isabel terminaram empatadas na vice-liderança, ambas com 269,9 pontos. Salgueiro (269,7), Imperatriz (269,4) e Mangueira (269,2) completaram as primeiras colocações e participam do tradicional Desfile das Campeãs no sábado (21), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A Viradouro apresentou o enredo “Para cima, Ciça!”, em homenagem aos 70 anos de Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, considerado o mestre de bateria mais longevo em atividade no carnaval carioca. Durante o desfile, o homenageado integrou a comissão de frente e participou do último carro alegórico, conduzindo os ritmistas.

Com trajetória iniciada na Estácio de Sá, em 1988, Ciça também passou por Unidos da Tijuca, Grande Rio e União da Ilha. Reconhecido pelas tradicionais “paradinhas” das baterias, ele esteve à frente da percussão em dois dos três títulos anteriores da Viradouro (2020 e 2024) e em um campeonato conquistado pela Estácio de Sá, em 1992.

O troféu de 2026 representa o quarto título da escola de Niterói no Carnaval do Rio. A última conquista havia ocorrido em 2024. No ranking histórico, a Portela segue como maior campeã, com 22 títulos, seguida por Mangueira (20), Beija-Flor de Nilópolis (15) e, com nove títulos cada, Salgueiro, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense.

Rebaixamento e Série Ouro

A Acadêmicos de Niterói terminou a apuração com 264,6 pontos e foi rebaixada para a Série Ouro. A escola levou para a avenida o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, centrado na trajetória do presidente.

A agremiação que ocupará a vaga deixada pela Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial será definida após a divulgação oficial do resultado da Série Ouro, prevista para quinta-feira (19), encerrando o ciclo de apurações do Carnaval do Rio de Janeiro 2026.