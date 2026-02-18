Unidos do Viradouro domina apuração e garante o tetracampeonato no Rio

247 - A Unidos do Viradouro é a grande vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro 2026, conforme resultado oficial da apuração das notas divulgada nesta quarta-feira. A escola de Niterói alcançou 260 pontos e assegurou o quarto campeonato de sua trajetória no Grupo Especial.

De acordo com o resultado oficial da Liga responsável pela organização do desfile, a agremiação liderou a contagem dos quesitos do começo ao fim da leitura das notas. O título se soma às conquistas anteriores da vermelho e branco, campeã também em 2024, 2020 e 1997.

A performance da Viradouro foi marcada por uma sequência de notas máximas em quesitos considerados decisivos. A escola recebeu nota 10 em Comissão de Frente, Bateria, Mestre-sala e Porta-bandeira, Alegorias e Adereços e Harmonia, consolidando vantagem consistente ao longo da apuração.

No quesito Fantasia, a agremiação obteve um 9,9, avaliação que acabou descartada conforme as regras do regulamento, não impactando o resultado final. A soma total manteve a escola isolada na liderança, impedindo qualquer reação das concorrentes diretas.

Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel chegaram a figurar na disputa pelo título, mas não conseguiram repetir a sequência de notas máximas em todos os quesitos avaliados, o que limitou suas chances na reta final da contagem.

Já a Acadêmicos de Niterói, que fez homenagens ao presidente Lula, teve destino oposto na classificação. A escola foi rebaixada antes mesmo do encerramento da apuração e disputará a Série Ouro em 2027, conforme definido pelas regras do carnaval carioca.

Com o resultado, a Unidos do Viradouro reafirma sua posição entre as principais forças do samba no Rio de Janeiro e amplia sua galeria de títulos no Grupo Especial, consolidando o desempenho dominante apresentado na Marquês de Sapucaí em 2026.