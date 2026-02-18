Carnaval 2026 deve movimentar R$ 18,6 bilhões no Brasil, alta de 10% sobre 2025

247 - O carnaval de 2026 deverá injetar R$ 18,6 bilhões na economia brasileira, segundo projeção divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Ministério do Turismo. O valor representa crescimento de 10% em relação ao registrado em 2025 e consolida a festa como um dos principais motores do setor no País.

Os cálculos da Pasta foram elaborados com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da FecomercioSP. O ministério também informou que o montante previsto é o maior já registrado para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 2011.

Ao comentar os números, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou o alcance da celebração. “Estamos celebrando um dos maiores e melhores carnavais da história, com expectativa recorde de foliões e de movimentação financeira, o que mostra o quanto o turismo contribui para o crescimento econômico e social do Brasil”, afirmou.

A expectativa oficial é de que mais de 65 milhões de pessoas tenham participado das festividades em todo o território nacional, avanço de 22% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Apenas cinco capitais concentraram 32 milhões de foliões: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Olinda (PE) e Salvador (BA).

São Paulo liderou em número de participantes, com 16,5 milhões de pessoas nas ruas e impacto econômico superior a R$ 7 bilhões. O Rio de Janeiro registrou público estimado em 8 milhões de foliões, movimentação de aproximadamente R$ 5,7 bilhões e taxa de ocupação hoteleira próxima do limite, alcançando 98%.

No Nordeste, o eixo Recife/Olinda reuniu mais de 7,6 milhões de pessoas e gerou R$ 3,2 bilhões em movimentação financeira. O Estado ainda projetou crescimento de 49% no fluxo de turistas internacionais. Em Salvador, mais de 8 milhões de foliões participaram da festa, com impacto estimado em R$ 2 bilhões na economia local.

Com recordes de público e de arrecadação, o carnaval de 2026 reforça o peso do turismo no desempenho econômico brasileiro, especialmente no setor de serviços e na geração de renda nas principais capitais do País.