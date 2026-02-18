Zema aciona MP do Rio e acusa escola de samba de intolerância religiosa em desfile sobre Lula

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro com uma notícia-crime contra dirigentes da escola de samba Acadêmicos de Niterói. O motivo é a alegação de que o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria promovido intolerância religiosa contra evangélicos.

A representação foi motivada por uma ala do desfile intitulada “família em conserva”, interpretada por Zema como um ataque discriminatório a pessoas de fé evangélica. O pedido foi apresentado ao Ministério Público fluminense.

De acordo com o documento protocolado, o governador sustenta que a narrativa exibida pela escola permitiria concluir que evangélicos estariam sendo retratados como opositores do governo federal e como responsáveis por entraves a políticas públicas.

“Pela narrativa da escola de samba, seria possível depreender que as pessoas que professam a religião evangélica seriam inimigas do Governo Federal e, muito mais do que isso, vilãs de qualquer política pública encabeçada pelo Governo Federal”, afirma a peça encaminhada pelo governador.

Zema argumenta que o conteúdo apresentado durante o desfile ultrapassaria o campo da crítica política e entraria no terreno do preconceito religioso, por associar uma comunidade de fé a estigmas negativos e a uma postura de hostilidade institucional.

A iniciativa ocorre em meio à repercussão política do desfile que homenageou Lula, que gerou críticas de setores da oposição e reações de grupos ligados ao eleitorado evangélico. O episódio também alimentou um novo embate público envolvendo o governador mineiro e temas relacionados à religião e à disputa ideológica no país.

A notícia-crime foi protocolada no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde caberá às autoridades avaliar se há elementos para abertura de investigação sobre possível prática de intolerância religiosa por parte dos responsáveis pelo enredo e pela apresentação da escola.