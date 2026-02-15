Pacheco busca aliança com Aécio para enfrentar candidato de Zema, diz jornal

247 - Convencido pelo presidente Lula a disputar governo de Minas, o senador Rodrigo Pacheco acertou sua saída do PSD para se filiar ao União Brasil. A filiação foi definida em reunião em Belo Horizonte entre o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, e o deputado federal Rodrigo de Castro (União Brasil-MG), escolhido por Pacheco para presidir o diretório estadual.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), é considerada nome certo para uma das vagas ao Senado na eventual chapa encabeçada por Pacheco.

A composição da chapa inclui o deputado federal Aécio Neves (PSDB) para a segunda vaga. De acordo com o colunista, o tucano não apoiaria Lula, e o Partido dos Trabalhadores também não pediria votos para Aécio. Ainda assim, a articulação teria como objetivo ampliar o alcance político da chapa, posicionando-a mais ao centro.

A formalização da filiação ao União Brasil está prevista para ocorrer após o Carnaval, enquanto Pacheco aguarda uma conversa com Lula para confirmar sua candidatura e iniciar negociações para formar uma chapa de oposição ao governo de Romeu Zema (Novo).

Pacheco pretende ainda atrair para a aliança em Minas Gerais o MDB, liderado por Newton Cardoso Júnior. A definição da chapa deve incluir a escolha de vice e das duas vagas ao Senado. Aécio Neves, embora não queira disputar a reeleição para deputado federal, deve definir sua estratégia política em abril. Pacheco, por sua vez, mantém a prerrogativa de montar seu palanque.