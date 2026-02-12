Lula e Pacheco conversam sobre candidatura do senador ao governo de MG

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou as articulações para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dispute o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O chefe do Executivo já declarou em outras ocasiões que gostaria de ver o parlamentar concorrendo ao comando do estado. Lula voltou a tratar diretamente do tema durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (11). Segundo um auxiliar do senador ouvido pelo G1, o presidente teria conduzido o encontro de forma firme e não teria permitido que Pacheco mencionasse outras alternativas eleitorais para Minas Gerais.

Reunião em Brasília amplia pressão por candidatura

De acordo com o interlocutor ouvido pela reportagem, Lula não teria dado espaço para que o senador mineiro apresentasse outras opções ao cenário político estadual. Diante disso, Pacheco respondeu ao presidente destacando que sua decisão envolve um compromisso mais amplo com o país.O senador também teria afirmado que tinha “responsabilidade com o Brasil, com Minas e com a democracia” e que tomaria uma decisão “no momento certo”.

Pacheco diz ter “responsabilidade” e adia decisão

O tema voltou ao centro das discussões após um movimento feito pelo próprio senador no fim do ano passado. Na ocasião, Rodrigo Pacheco se reuniu com Lula e sinalizou a possibilidade de se afastar da vida pública, embora tenha ressaltado que ainda faria “algumas reflexões” antes de definir o futuro.O parlamentar também afirmou que pretendia conversar com aliados antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Saída do PSD entra no centro da articulação

A definição sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas envolve ainda um entrave partidário. Rodrigo Pacheco atualmente integra o PSD, sigla que deve lançar como candidato ao governo estadual Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais e aliado do governador Romeu Zema.

Ainda conforme aliados citados na reportagem, independentemente de disputar ou não o cargo, Pacheco tem intenção de deixar o PSD e procurar outro partido de centro. Um dos motivos apontados seria o incômodo com a “guinada à direita” da legenda em Minas Gerais, movimento que teria se intensificado após a filiação de Mateus Simões no ano passado.

União Brasil, PSB e MDB aparecem como alternativas

Interlocutores do senador também mencionaram possíveis siglas para uma eventual mudança partidária. Entre as opções citadas estão o União Brasil, partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), descrito como aliado próximo de Pacheco, além do PSB e do MDB.

No caso do MDB, porém, pode haver resistência interna caso Pacheco deseje concorrer ao governo estadual, já que o ex-vereador Gabriel Azevedo é pré-candidato ao cargo pela sigla.