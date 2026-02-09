Lula deve dar "ultimato" a Pacheco antes do Carnaval

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a aliados que pretende se reunir ainda nesta semana com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), antes do início do Carnaval, para tratar diretamente das articulações eleitorais de 2026, com foco especial no cenário de Minas Gerais. O encontro teria como objetivo pressionar o parlamentar a definir se aceitará disputar o governo mineiro, considerado estratégico pelo Palácio do Planalto, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lula estaria decidido a insistir no nome de Pacheco como principal aposta para o comando do segundo maior colégio eleitoral do país. Uma liderança influente do PT, ouvida sob reserva, afirmou que não há alternativa em discussão neste momento. “Não tem plano B. É Pacheco até essa reunião acontecer. Lula está com hiperfoco”.

A pressão presidencial já havia ficado explícita em entrevista concedida na semana passada, quando Lula reforçou que mantém o desejo de ver Pacheco como candidato ao governo de Minas Gerais. “Em Minas Gerais, posso dizer para você agora, se eu conheço a alma mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. E eu quero dizer aqui em alto e bom som, eu ainda não desisti de você, Pacheco. Você sabe que nós vamos ter uma conversa e acho que você pode ser o futuro governador de Minas”, afirmou o presidente.

A intenção do Planalto é resolver a composição do palanque mineiro antes da viagem internacional que Lula fará à Índia e à Coreia do Sul. A previsão é de que o presidente embarque para os compromissos diplomáticos na Quarta-feira de Cinzas, o que aumenta a urgência por uma definição política interna antes do Carnaval.

Minas Gerais é vista como peça-chave na estratégia eleitoral do governo para 2026, e a indefinição sobre a candidatura de Pacheco tem sido tratada como um dos principais entraves nas articulações regionais. A reunião pretendida por Lula é considerada decisiva para esclarecer o cenário e alinhar expectativas entre o Planalto e o senador mineiro.