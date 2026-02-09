Lula reforça apoio a Eliziane Gama, do PSD, em meio a disputa no Maranhão

247 - Nos últimos dias, o presidente Lula reafirmou publicamente seu respaldo à reeleição da senadora Eliziane Gama (PSD), em meio a uma disputa interna entre aliados no Maranhão, destacando-a como “minha candidata” para o Congresso durante evento em Brasília que reconheceu a cultura gospel como manifestação cultural, segundo a Folha de São Paulo.

A senadora pelo PSD, conhecida por sua representatividade entre lideranças evangélicas no Senado, recebeu o apoio explícito do presidente em uma cerimônia que reuniu parlamentares e autoridades. A articulação política de Lula com Eliziane Gama é vista estrategicamente como uma tentativa de fortalecer pontes com o PSD, legenda sob liderança de Gilberto Kassab.

No cenário estadual do Maranhão, o presidente enfrenta um impasse entre o atual governador Carlos Brandão (sem partido) e seu vice, Felipe Camarão (PT), sobre quem deve suceder Brandão no governo. A disputa interna envolve interesses distintos: Brandão defende a postulação de seu sobrinho, Orleans Brandão (MDB), enquanto Camarão deseja ser o candidato oficial do grupo.

A movimentação de Lula acontece em um contexto político delicado, no qual aliados no Nordeste buscam alinhamentos que possam refletir tanto nas eleições estaduais quanto nacionais. A escolha por reforçar o apoio a uma senadora de um partido que pode ter papel decisivo nas alianças presidenciais demonstra a complexidade da articulação entre diferentes forças políticas no tabuleiro político brasileiro.