      Sara Wagner York (também conhecida como Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior) é bacharel em Jornalismo, doutora em Educação, licenciada em Letras – Inglês, Pedagogia e Letras Vernáculas. É especialista em Educação, Gênero e Sexualidade, autora do primeiro trabalho acadêmico sobre cotas para pessoas trans no Brasil, desenvolvido em seu mestrado. Pai e avó, é reconhecida como a primeira mulher trans a ancorar no jornalismo brasileiro, pela TV 247

        A prisão de Bolsonaro: Justiça para a esquerda, oportunidade para a direita

        E o surgimento da família Bolsonaro como marca

        Brasília (DF) - 22/11/2025 - Manifestante bolsonarista em frente à sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

        Há eventos que funcionam como espelhos: revelam menos sobre quem cai e mais sobre quem assiste.

        A prisão de Jair Bolsonaro — preventiva, legalmente fundamentada, e acompanhada de uma condenação inédita por tentativa de golpe — tornou-se um desses espelhos. Para parte expressiva da esquerda, trata-se de justiça; para a direita, surpreendentemente, trata-se de uma redenção. Não de Bolsonaro, mas da estrutura simbólica que o sucederá.

        O que se observa, com clareza clínica, é a transformação de um corpo político em mito familiar. E esse movimento é poderoso — não por sua coerência, mas por sua função psíquica e mercadológica.

        A justiça como narrativa de restauração (à esquerda)

        Para o campo progressista, a prisão de Bolsonaro marca a reabertura de um pacto com o princípio republicano:

        “A lei alcança todos, inclusive um ex-presidente.”

        Há alívio, mobilização digital e um sentimento difuso de que, finalmente, aquilo que parecia impossível no Brasil — responsabilizar um líder autoritário — tornou-se real. Estamos diante do equivalente político de um “retorno do recalcado”: um país que adia sua própria justiça acaba, mais cedo ou mais tarde, reencontrando-a de forma abrupta.

        A psicanálise nos lembra que o desejo de justiça é sempre o desejo de reparação: reparar o que foi ferido, corrigir o que foi distorcido, nomear o que foi silenciado.

        A esquerda celebra porque, por um instante, a democracia pareceu possível.

        A prisão como rearranjo narcísico — e mercadológico — da direita

        Enquanto isso, a direita não desaparece — ela se reorganiza.

        E o faz não apesar da prisão, mas graças a ela.

        Aqui opera um mecanismo conhecido na política e na clínica:

        Quando o mito cai, surgem seus herdeiros.

        A família Bolsonaro, antes orbitante, agora entra em cena como protagonista.

        Em marketing, chamamos isso de reposicionamento de marca:

        o “produto original” perde valor, mas o branding permanece tão forte que se reconverte em linha de produtos derivados.

        A prisão, portanto, desfaz Bolsonaro como líder, mas intensifica o bolsonarismo como marca familiar.

        A ascensão dos herdeiros: da ex-primeira-dama ao filho caçula

        Um fenômeno digno de estudo é a forma como cada membro da família encontrou rapidamente seu novo lugar ao sol, como se a queda do patriarca liberasse a energia necessária para que todos ocupassem, finalmente, posições próprias — não mais como satélites, mas como porta-vozes.

        Flávio Bolsonaro

        Assume a função de “filho primogênito messiânico” — aquele que herda a missão.

        Lança sua candidatura à Presidência de 2026 com a benção do pai encarcerado.

        No Marketing a leitura é chamada de reposicionamento estratégico.

        Na Psicanálise é identificação narcísica com o ideal do pai caído.

        Michelle Bolsonaro

        Após especulações de candidatura, recua.

        Não por fragilidade, mas porque sua função simbólica se desloca e ela se torna o ícone moral e afetivo da família, o polo de pureza que mantém viva a promessa do messianismo evangélico. Lembrem-se do lema(m): Deus, pátria e famiglia!

        No Marketing o branding emocional e na Psicanálise a encarnação da “madona” que sustenta a narrativa de perseguição. Quando difamada é usada por homens, quando enaltecida se envolve em véus puritanistas, ela não é amante, torna-se “mãe”.

        Os filhos mais jovens (Carlos, Eduardo e Renan)

        Mesmo que em graus distintos, todos encontram sua função política e discursiva.

        A prisão do pai funciona como gatilho para que esses filhos assumam papéis de “guardiões do legado”, produzindo discursos, mobilizando a base, convocando vigílias e repassando a narrativa de injustiça. Uma família de injustiçados inocentes! Erra quem assume a versão e acredita no golpe. Há uma transição do tom anterior. Eles não falam mais do pai — falam como o pai.

        É a transformação do chefe político em síntese imaginária, ou seja, um objeto que pode ser imitado, disputado, multiplicado. Nesse caso por minimamente 5 cabeças.

        Por que isso é alegria para a direita?

        Porque o bolsonarismo deixa de ser um problema de um homem e passa a ser um ecossistema.

        O pai preso cria a necessidade de substitutos — e substitutos são sempre mais moldáveis, mais jovens, mais marketáveis.

        Em marketing político, isso é ouro.

        Em psicanálise, isso é estrutura: quando o Pai simbólico cai, o desejo coletivo não se dissolve — ele se desloca rumo aos irmãos. Funciona historicamente desde “Adão e Eva”.

        A direita interpreta a prisão não como fim, mas como ritual de passagem.

        Agora tem mártir, tem mito e tem sucessores.

        A narrativa de perseguição, tão eficaz para mobilização, ganha um novo capítulo — e uma nova geração.

        A esquerda venceu a batalha — mas a direita ganhou um enredo

        O paradoxo final é que o ara a esquerda a prisão é vitória jurídica, moral e histórica. Para a direita é uma oportunidade rara de reorganização e reposicionamento.

        A esquerda conquista justiça. A direita conquista narrativa. E em política — como em marketing e como no inconsciente — narrativa é destino e guia quem a conta com melhores argumentos. Assim, o mito cai para que a marca sobreviva.

        O Brasil vive um momento singular, o primeiro ex-presidente condenado por tentativa de golpe cumpre pena enquanto sua família ascende como marca política.

        Bolsonaro preso, mas o bolsonarismo, paradoxalmente, vive uma fase de reestruturação criativa — tanto psicanalítica quanto mercadológica.

        E, como toda marca que perde seu fundador, agora precisa provar se sobrevive por identidade ou se desmorona por falta de origem. Enquanto isso a esquerda celebra a justiça. A direita celebra um recomeço.

        Ambas, por motivos muito diferentes, veem na prisão não o fim, mas o início de um processo. E nós, seguimos buscando por dias que a democracia possa ser consolidada e justiça social não seja apenas sonho.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

