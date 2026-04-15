O senador Alessandro Vieira estava com a cabeça na lua ao redigir o relatório final da CPI do Crime Organizado. Em lugar de indiciar os verdadeiros criminosos, que se escondem atrás de siglas como PCC e CV, houve por bem rotular como quadrilheiros três ministros do STF e o PGR. Esqueceu-se que não cabe a uma CPI enquadrar os magistrados em crimes de responsabilidade e sim ao pleno de senadores, com a devida autorização do presidente do Senado. Esqueceu-se, também, que o relatório seria entregue ao próprio chefe da PGR e que seria insólito o PGR condenar-se a si mesmo. Imaginar que seu relatório seria aprovado e ele se cobraria de glórias não foi apenas abuso de poder. Foi abuso de burrice.