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      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

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        Abuso de burrice

        Senador estava no mundo da lua

        Senador Alessandro Vieira (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado )

        O senador Alessandro Vieira estava com a cabeça na lua ao redigir o relatório final da CPI do Crime Organizado. Em lugar de indiciar os verdadeiros criminosos, que se escondem atrás de siglas como PCC e CV, houve por bem rotular como quadrilheiros três ministros do STF e o PGR. Esqueceu-se que não cabe a uma CPI enquadrar os magistrados em crimes de responsabilidade e sim ao pleno de senadores, com a devida autorização do presidente do Senado. Esqueceu-se, também, que o relatório seria entregue ao próprio chefe da PGR e que seria insólito o PGR condenar-se a si mesmo. Imaginar que seu relatório seria aprovado e ele se cobraria de glórias não foi apenas abuso de poder. Foi abuso de burrice.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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