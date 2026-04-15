Rogério Carvalho critica CPI do Crime Organizado: “virou instrumento de vingança”

247 - O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, criticou o relatório da CPI do Crime Organizado, que foi derrubado na terça-feira (14) por 6 votos a quatro. O documento propunha o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, mas deixava de fora membros de facções criminosas e o banqueiro preso Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O relator, senador Alessandro Vieira, explicou que os indiciamentos ocorreram devido a supostos crimes de responsabilidade, e não por supostos crimes comuns. Contudo, a explicação não convenceu a bancada do PT na CPI, que fechou questão contra o relatório.

"Como é que você faz uma CPI do Crime Organizado e não tem um indiciamento de um membro de organização criminosa?", disse Carvalho a jornalistas. "Essa foi uma CPI em que os criminosos que eram objeto da investigação não foram indiciados", acrescentou.

Segundo o senador, a CPI foi transformada em um "instrumento de vingança".

"Não posso colocar como indiciado um ministro do STF porque ele deu uma liminar a uma pessoa em uma convocação, por isso colocaram o Gilmar Mendes. O Gonet tem a ver o quê com o Banco Master?", finalizou.