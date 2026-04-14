Senadores do PT não garantem apoio a relatório da CPI que mira ministros do STF

247 – Senadores do PT não garantiram apoio ao relatório final da CPI do Crime Organizado, apresentado por Alessandro Vieira (MDB-SE).

O texto, que será votado no colegiado do Senado nesta terça-feira (14), propõe o indiciamento dos ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes por suposto envolvimento no caso do Banco Master. O relatório, no entanto, não inclui o dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro.

Vieira afirmou que o parecer se limita a apurar supostos crimes de natureza política, os chamados crimes de responsabilidade, e a exclusão de Vorcaro tem gerado controvérsia entre senadores governistas na CPI, que apontam contradições no relatório.

O senador também declarou que ainda não dispõe de uma estimativa sobre o número de votos favoráveis que o texto poderá obter.