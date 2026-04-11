Acabar com a guerra de Israel contra a paz

Por Jeffrey Sachs e Sybil Fares*

Um cessar-fogo de duas semanas interrompeu parcialmente a guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. O conflito não alcançou nada que um diplomata competente não pudesse ter resolvido em uma tarde. O Estreito de Ormuz estava aberto antes da guerra e permanece aberto agora, porém com maior controle iraniano.

Enquanto isso, o caos persiste. Israel demonstra intenção de romper o cessar-fogo, já que este foi, desde o início, um conflito impulsionado por seus próprios interesses. O país apresentou a Donald Trump a ideia de um ataque decisivo em um único dia que colocaria os Estados Unidos no controle do petróleo iraniano. Ao mesmo tempo, Israel buscava um objetivo mais amplo: derrubar o regime iraniano e se consolidar como potência hegemônica na Ásia Ocidental.

A base do cessar-fogo é o plano de dez pontos do Irã, que Trump chegou a classificar como uma “base viável para negociação”. A proposta é considerada coerente, mas representa uma significativa mudança de posição dos Estados Unidos e possivelmente ultrapassa limites considerados inaceitáveis por Israel. Entre outros pontos, o plano propõe o fim das guerras no Oriente Médio, muitas das quais têm Israel como fator central. Também sugere uma solução para a questão nuclear, essencialmente retomando o acordo JCPOA abandonado por Trump em 2018.

A guerra contra o Irã e outros conflitos na região estão ligados a uma diretriz central de Israel: a rejeição permanente à criação de um Estado palestino soberano e a disposição de derrubar governos que apoiem a luta armada por autodeterminação nacional. A Assembleia Geral da ONU aprovou diversas resoluções, como a 37/43 de 1982, reconhecendo a legitimidade da luta armada em busca de autodeterminação. A própria criação da ONU está associada ao esforço de superar o domínio imperial europeu sobre África e Ásia. Ainda assim, não haveria justificativa para conflitos armados se Israel aceitasse uma solução política, como a proposta de dois Estados, amplamente apoiada internacionalmente.

A paz, nesse contexto, depende de uma mudança de postura dos Estados Unidos.

O objetivo central de Benjamin Netanyahu pode ser resumido na ideia de “Grande Israel”, que implica a ausência de soberania palestina e a indefinição de fronteiras claras para o país, inclusive além dos limites históricos da Palestina sob mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial. Aliados políticos como Ben-Gvir e Smotrich defendem o controle de áreas do Líbano e da Síria, além da manutenção permanente de todo o território palestino histórico. Entre setores do eleitorado de Trump, especialmente os sionistas cristãos, há a crença religiosa de que Israel teria direito às terras entre o Nilo e o Eufrates — uma visão que também circula em círculos políticos nos Estados Unidos.

Diante disso, a estratégia israelense envolve promover mudanças de regime em países que resistam a essa expansão. Essa abordagem foi delineada no documento “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”, elaborado em 1996 por neoconservadores norte-americanos como base para o governo Netanyahu. Desde então, a região tem sido marcada por conflitos contínuos, incluindo intervenções na Líbia, no Líbano, na Síria, no Iraque e, mais recentemente, no Irã.

Embora Israel busque hegemonia regional, autoridades norte-americanas também têm ambições globais. Netanyahu afirmou recentemente que Israel pode se tornar “uma potência regional e, em alguns campos, uma potência global”. Já Donald Trump demonstrou interesse explícito nos recursos energéticos iranianos.

Em todo caso, é evidente que esta guerra foi uma criação de Netanyahu. Ele e o chefe do Mossad vieram a Washington para vender uma ilusão a Trump. Não é difícil de perceber. Trump caiu na conversa, enquanto todos os outros tinham suas dúvidas sobre as alegações de Netanyahu de um ataque de decapitação fácil em um dia — essencialmente uma repetição da operação americana na Venezuela .

É patético "ouvir" as conversas na Casa Branca, como revelado pelo New York Times . Netanyahu, um vigarista, apresentou cenários otimistas de mudança de regime que a inteligência americana contradisse, mas que Trump, tolamente, aceitou. Trump e Netanyahu foram aplaudidos por sionistas cristãos (Hegseth), sionistas judeus e incorporadores imobiliários (Kushner e Witkoff), um curandeiro (Franklin Graham) e bajuladores de alto escalão (Rubio e Ratcliffe).

Enquanto Trump dizia ao mundo que o Irã implorava por um cessar-fogo, era o próprio Trump quem implorava por um cessar-fogo.

Até a noite de terça-feira, parecia que Trump poderia levar o mundo às cegas para a Terceira Guerra Mundial. A vulgaridade e a brutalidade de sua retórica pública não tinham paralelo na história presidencial dos EUA. Agora sabemos que ele estava desesperadamente buscando uma saída e usando o Paquistão para esse fim. Enquanto Trump dizia ao mundo que o Irã implorava por um cessar-fogo, era o próprio Trump quem implorava por um cessar-fogo. O líder paquistanês o concedeu.

O cessar-fogo é bom, e o plano de 10 pontos também é bom, mesmo que talvez Trump não soubesse o que continha quando disse que era uma boa base para negociação. Israel, de qualquer forma, fará o possível para quebrá-lo, e já começou a fazê-lo, com o bombardeio indiscriminado de Beirute , que está matando centenas de civis, e com outros ataques. Um acordo permanente entre EUA e Irã é a última coisa que Netanyahu deseja. Isso acabaria com seu sonho de um Grande Israel.

No entanto, existe um caminho para a paz, e esse caminho é os EUA encararem a realidade. Israel é o verdadeiro "estado terrorista", travando uma guerra perpétua por todo o Oriente Médio por uma razão totalmente indefensável: ter liberdade irrestrita para aterrorizar e governar o povo palestino e expandir suas fronteiras conforme seus fanáticos acharem conveniente. Para alcançar uma paz duradoura no Oriente Médio, os EUA devem pôr fim ao seu apoio incondicional às guerras perpétuas de Israel e unir-se ao resto do mundo para forçar Israel a viver dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, estabelecidas em 4 de junho de 1967. O plano de 10 pontos do Irã pode ser a base para uma paz regional abrangente — se os EUA aceitarem a realidade de um Estado palestino. Nesse caso, o Irã provavelmente concordaria em parar de financiar grupos beligerantes não estatais, e Israel, Palestina, Líbano e toda a região poderiam viver em segurança e paz mútuas. Esse resultado deveria ser a base de um acordo negociado entre os EUA e o Irã nas próximas duas semanas.

Israel é o verdadeiro “estado terrorista”, travando uma guerra perpétua em todo o Oriente Médio por uma razão totalmente indefensável...

O povo americano deixou suas opiniões claras. Uma pesquisa do Pew Research Center de 2025 constatou que a maioria dos judeus americanos não confia em Netanyahu e apoia a solução de dois Estados. A maioria dos americanos agora tem uma visão desfavorável de Israel , o maior índice de desfavorabilidade da história. A simpatia por Israel atingiu o nível mais baixo em 25 anos. Agora, a classe política precisa acompanhar a opinião pública.

A paz está ao alcance, se os EUA a aproveitarem. A proposta do Irã é séria e o cessar-fogo é uma abertura frágil para um acordo abrangente. A questão é se os EUA permitirão, mais uma vez, que Israel destrua a paz, ou se, desta vez, defenderão os interesses americanos e mundiais em uma paz duradoura.

*Sybil Fares é especialista e consultora em políticas para o Oriente Médio e desenvolvimento sustentável na SDSN.