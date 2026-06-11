Além de mercadorias e patrocínio: como a China está subindo na cadeia de valor da Copa do Mundo

A Copa do Mundo da FIFA é frequentemente celebrada como o evento esportivo mais influente do mundo. No entanto, por trás de cada torneio existe um vasto sistema econômico. À medida que os países-sede utilizam cada vez mais a Copa do Mundo para acelerar a transformação econômica e o desenvolvimento urbano, as empresas chinesas ampliaram seu papel muito além da fabricação de mercadorias ou da compra de espaços publicitários. De cadeias de suprimentos responsivas e sistemas de arbitragem impulsionados por inteligência artificial a estádios, redes de transporte e projetos de energia limpa, a China tornou-se uma participante cada vez mais importante na economia da Copa do Mundo — e, em muitos casos, uma parceira de longo prazo nas ambições de desenvolvimento dos países-sede.

Da venda de produtos à entrega de cadeias de suprimentos

A conexão da China com a Copa do Mundo começou muito antes de marcas chinesas aparecerem em placas de publicidade nos estádios. Durante décadas, fabricantes da cidade de Yiwu, na província de Zhejiang, no leste da China, frequentemente chamada de maior mercado atacadista do mundo para pequenas mercadorias, forneceram bandeiras, cachecóis e outros produtos para torcedores em torneios. O que está mudando hoje não é o volume de encomendas, mas a sofisticação da cadeia de suprimentos por trás delas.

A Copa do Mundo da FIFA de 2026, sediada por Canadá, México e Estados Unidos, será a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas. Essa escala cria padrões de demanda que mudam rapidamente e que os modelos tradicionais de produção em massa têm dificuldade para atender. Aproveitando clusters industriais integrados e ferramentas digitais, fornecedores de Yiwu agora conseguem passar do design ao protótipo em um único dia e ajustar cronogramas de produção em resposta aos acontecimentos dentro de campo.

Ao mesmo tempo, comerciantes dependem cada vez mais do TikTok e de plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço para acompanhar as preferências dos consumidores em todo o mundo. Novos produtos, que vão de chapéus de torcedor com proteção solar a dispositivos portáteis de resfriamento e até camisetas para pets, estão sendo lançados em velocidade notável, com algumas empresas apresentando dezenas de novos produtos a cada semana.

Talvez a mudança mais significativa seja a transição da manufatura para a propriedade intelectual. Em vez de simplesmente produzir artigos licenciados para terceiros, algumas empresas de Yiwu obtiveram autorizações oficiais de seleções nacionais e clubes de futebol, ao mesmo tempo em que registraram dezenas de patentes de design no exterior para roupas de torcedores.

A transformação de Yiwu reflete uma evolução mais ampla da manufatura chinesa. O que as empresas chinesas exportam hoje não é apenas mercadoria, mas um sistema de cadeia de suprimentos altamente responsivo, capaz de identificar a demanda, organizar a produção e alcançar consumidores globais com velocidade sem precedentes.

Da exposição de marca à viabilização tecnológica

Durante muitos anos, participar da Copa significava, em grande medida, patrocinar o evento. Empresas chinesas como Hisense, Mengniu e Lenovo usaram a audiência global da Copa do Mundo para fortalecer sua visibilidade internacional. Essa estratégia continua importante, mas já não representa toda a história.

O torneio de 2026 já foi descrito por observadores do setor como a primeira “Copa do Mundo da IA”. A FIFA adotou abertamente a inteligência artificial e as tecnologias digitais para melhorar a gestão do torneio, a precisão da arbitragem e o engajamento dos torcedores. Nesse contexto, empresas chinesas estão se tornando parte da infraestrutura operacional do torneio, e não apenas de seu ecossistema publicitário.

A Hisense tornou-se a fornecedora oficial de televisores para revisão do árbitro assistente de vídeo, o VAR, no torneio de 2026. Suas TVs RGB Mini LED de última geração serão utilizadas nas salas de VAR da FIFA, onde a nitidez da imagem e a precisão das cores podem influenciar diretamente decisões críticas envolvendo impedimentos, toques de mão e outros momentos capazes de mudar o rumo de uma partida.

Enquanto isso, a Lenovo fornecerá dispositivos para todos os 16 locais do torneio, além de implementar tecnologias de modelagem digital e aprimoramento de vídeo impulsionadas por inteligência artificial. Entre suas inovações estão avatares 3D altamente precisos de jogadores, gerados por escaneamentos realizados antes do torneio, melhorando a transparência e a visualização de decisões de jogo, como impedimentos.

À medida que a inteligência artificial sai das margens e passa a integrar o sistema operacional dos grandes eventos esportivos, a China exporta não apenas produtos, mas também capacidades tecnológicas em processamento de dados, visualização e apoio inteligente à tomada de decisões.

De projetos de torneio ao desenvolvimento de longo prazo

A Copa do Mundo já não é simplesmente um evento esportivo. Ela se tornou um projeto nacional de desenvolvimento — capaz de acelerar investimentos e remodelar cidades por décadas. No Oriente Médio, sediar a Copa do Mundo é cada vez mais visto não como um evento de um mês, mas como um catalisador para a diversificação econômica e a transformação urbana.

A Copa do Mundo do Catar de 2022 oferece um exemplo claro. Embora o Catar tenha recebido mais de 1,4 milhão de visitantes durante o torneio, os ganhos de longo prazo do país vão muito além da venda de ingressos e das receitas do turismo. O Estádio Lusail, construído com significativa participação chinesa, sediou a final da Copa do Mundo e desde então se tornou um dos marcos mais reconhecíveis do Catar, aparecendo inclusive na cédula de 10 riais do país. Enquanto isso, a Usina Solar de Al Kharsaah, o primeiro projeto de energia em larga escala do Catar não baseado em combustíveis fósseis e apoiado por empresas chinesas, continua fornecendo energia limpa muito depois do fim do torneio.

A mesma lógica está moldando as futuras Copas do Mundo. O Marrocos, que será coanfitrião do torneio de 2030, está investindo bilhões de dólares na expansão da ferrovia de alta velocidade, conectando cidades importantes como Casablanca e Marrakech. Empresas chinesas participam de segmentos desses projetos, ao mesmo tempo em que fornecem equipamentos ferroviários críticos. A Arábia Saudita, sede da Copa do Mundo de 2034, está integrando os preparativos do torneio à sua estratégia mais ampla Visão 2030. Empresas chinesas já estão envolvidas na construção de estádios e em projetos de desenvolvimento urbano destinados a apoiar não apenas o torneio em si, mas também os objetivos de diversificação econômica de longo prazo do Reino.

Para os países-sede, o valor de uma Copa do Mundo se estende cada vez mais para muito além da venda de ingressos, das receitas de transmissão ou de algumas semanas de atenção global. O verdadeiro legado está na infraestrutura, nas tecnologias e nos ativos urbanos que continuam gerando valor econômico muito depois do fim do torneio. Muitos dos projetos que envolvem empresas chinesas são concebidos precisamente com esse propósito de longo prazo em mente.

De muitas maneiras, a Copa do Mundo tornou-se uma vitrine não apenas para o talento futebolístico, mas também para as cadeias de suprimentos, tecnologias e modelos de desenvolvimento que moldam a economia global moderna. A presença crescente da China reflete uma mudança mais ampla: sua contribuição para os eventos esportivos globais é cada vez mais medida não apenas pelo que vende, mas pelo que ajuda a construir.