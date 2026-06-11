Começa hoje no México a maior Copa do Mundo da história

247 - A abertura da Copa do Mundo no México será realizada nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h pelo horário de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Será o primeiro Mundial com 48 seleções e 104 partidas.

Segundo a Fifa, a partida entre mexicanos e sul-africanos marca o início de uma edição inédita da Copa do Mundo, organizada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. O torneio será disputado até 19 de julho e terá a final no estádio de Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford.

O Estádio Azteca, um dos palcos mais simbólicos do futebol mundial, volta a ocupar posição central na história das Copas. A arena da Cidade do México já recebeu finais históricas e agora será novamente cenário de abertura, reforçando o peso do futebol mexicano na trajetória do torneio.

O jogo inaugural também reedita um encontro marcante: México e África do Sul foram as seleções que abriram a Copa de 2010, disputada em território sul-africano. Em 2026, o reencontro ocorre no Grupo A e coloca a seleção anfitriã diante de sua torcida no primeiro grande evento esportivo do Mundial.

A Copa de 2026 representa uma mudança estrutural no formato da competição. Pela primeira vez, 48 seleções participam do torneio, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Avançam para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros colocados, abrindo uma nova etapa antes das oitavas de final.

Além do México, Estados Unidos e Canadá receberão partidas ao longo da competição. A distribuição dos jogos por 16 estádios nos três países foi planejada para comportar a ampliação do Mundial, que terá 104 confrontos ao longo de 39 dias.

A cerimônia de abertura antecede a estreia dentro de campo e deve reforçar o caráter internacional da competição. A imprensa internacional informou que Shakira e Burna Boy estão confirmados para apresentação na Cidade do México, em evento que antecede o início da partida.

Com a bola rolando no Azteca, a Copa do Mundo de 2026 inicia uma edição marcada pela expansão, pela presença de três países-sede e pela expectativa em torno de um calendário mais longo. Para o México, a abertura diante da África do Sul será também uma oportunidade de transformar o jogo inaugural em demonstração de força diante de sua torcida.