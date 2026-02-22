Ano que vem tem mais

O carnaval de 2026 fica marcado como o ano em que agremiações do grupo especial contaram e celebraram a trajetória de grandes personalidades. Acadêmicos de Niterói e Unidos do Viradouro trouxeram de enredo o presidente Lula e o mestre de bateria Ciça. A Marquês de Sapucaí deu uma aula de história que deve ter alegrado o professor Darcy Ribeiro, ideólogo do Sambódromo que, desde a concepção, se transforma em escola pública e creche quando termina a festa.

Lula e Ciça. Ambos de origem pobre e coração nobre que conquistaram a vez com entrega e dedicação às suas causas. A Acadêmicos de Niterói apresentou Lula com um samba trabalhado como joia de filigrana. Na letra, na música e na cadência da bateria. Batida lá em cima, sem cair, do começo ao fim, com o fôlego de gente como dona Lindu, mãe de Lula, que pegou os filhos pelo braço, atravessou a caatinga e cantou "Eu vi brilhar a estrela de um país".

Samba foi o único quesito em que a escola recebeu duas notas 10, das três dadas a cada um dos nove itens que definiam a classificação. As demais foram "notas amargas", como disse insuspeito especialista no assunto. O total somou 264,6 pontos, a Acadêmicos de Niterói ficou em 12º lugar e voltou ao Grupo de Acesso.

A Unidos do Viradouro festejou Mestre Ciça. A campeã fez o elogio aos ritmistas, homenagem sentida pelos integrantes de bateria de todas as escolas que reverenciaram o maestro cantando "sou mais um batuqueiro a pulsar por você". Assim como a letra da Acadêmicos de Niterói, o samba da Viradouro começa com "Eu vi... a vida pulsar como fosse canção". Ainda como a coirmã, em 2015 a Viradouro ficou em último lugar no desfile especial da Sapucaí e voltou ao Grupo de Acesso. Só recebeu nota 10 no samba. As demais passaram longe do doce sabor de mel, como também aconteceu com a Acadêmicos, e a soma total dos pontos ficou em 263,7.

Ano que vem a União de Maricá, campeã do Grupo de Acesso, substitui a Acadêmicos de Niterói no desfile especial da Passarela do Samba. A escola de Maricá, município do estado do Rio de Janeiro, foi fundada em 2015 na segunda gestão do prefeito Washington Quaquá, que está no terceiro mandato e é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Dependendo das circunstâncias, vai ser o maior tititi na Sapucaí.

Que venham os tambores do Batuque do Ciça, que afastam encosto, e a erva medicinal da árvore do Mulungu do Brasil da Silva, que relaxa e combate agitação.