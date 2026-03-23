Após manifestação da PGR, Moraes tende a devolver Bolsonaro para casa

Após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tende a conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro em razão de seu estado de saúde, consagrando as articulações para mantê-lo inelegível, mas fora do complexo da Papuda. Inicialmente, a proposta era que isso levasse o clã Bolsonaro a apoiar a candidatura presidencial do governador paulista Tarcísio de Freitas, que acabou suspensa. O PGR Paulo Gonet é considerado próximo do ministro Gilmar Mendes, visto como o principal articulador político do STF.

A devolução de Bolsonaro para casa teria o potencial de desmobilizar a pressão da oposição por uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Banco Master e a atualmente exercida sobre o STF, segundo fontes a par das articulações. Na esteira do caso Master, pesquisas recentes revelaram que a Corte superou o Congresso em desaprovação popular, fortalecendo o impeachment de seus integrantes como bandeira de campanha.

Interlocutores avaliam que a saída do presídio, em si, serviria para impulsionar o otimismo dos bolsonaristas no contexto de ascensão da candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, que pode oscilar à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em algumas pesquisas no radar, de acordo com analistas de grandes consultorias políticas internacionais.

Porém, a domiciliar do ex-presidente pode também ampliar a vulnerabilidade de Flávio à associação com o pai em questões como autoritarismo, pandemia e economia, assim como o temor em relação ao retorno de um Bolsonaro ao poder.

A devolução de Bolsonaro para casa, se confirmada, representará o primeiro revés significativo de Moraes desde que assumiu a dianteira de processos voltados a conter a disseminação de notícias falsas e condenou responsáveis pelo risco antidemocrático. Em paralelo, pode facilitar entendimentos entre Brasil e Estados Unidos, já que o cárcere do ex-presidente é um ponto de tensão com os falcões do movimento MAGA que compõem o entorno do presidente americano Donald Trump.