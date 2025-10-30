TV 247 logo
      Sara Wagner York (também conhecida como Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior) é bacharel em Jornalismo, doutora em Educação, licenciada em Letras – Inglês, Pedagogia e Letras Vernáculas. É especialista em Educação, Gênero e Sexualidade, autora do primeiro trabalho acadêmico sobre cotas para pessoas trans no Brasil, desenvolvido em seu mestrado. Pai e avó, é reconhecida como a primeira mulher trans a ancorar no jornalismo brasileiro, pela TV 247

        Aprovadas as cotas trans na UFRJ

        2% das vagas em todos os cursos regulares de graduação e pós-graduação stricto sensu serão destinadas a pessoas trans/travestis

        Bandeira representativa da comunidade trans em Nova York, EUA (Foto: REUTERS/Demetrius Freeman/Arquivo)

        Hoje, vivi um dos capítulos mais importantes da história das ações afirmativas para pessoas trans/travestis no Brasil. Em sessão extraordinária — atravessada pela comoção e pelo repúdio categórico às ações genocidas do governo do Estado do Rio de Janeiro, especialmente os acontecimentos do último dia 28 de outubro —, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) finalmente aprovou a reserva de 2% das vagas para pessoas trans e travestis na graduação e na pós-graduação stricto sensu.

        Eu acompanhei a sessão com a intensidade de quem há anos transforma a própria vida em pesquisa, política e testemunho. Não falo apenas como jornalista e pesquisadora, mas como autora do primeiro trabalho brasileiro sobre a história e estruturação das cotas trans — texto que há anos insiste, reivindica e documenta os caminhos dessa reparação.

        Hoje, a UFRJ entrou oficialmente para a história.

        📺 Assista à sessão completa:

        https://www.youtube.com/live/j3gqwARsW98?si=90vC80YzWsT9D5rr

        A virada institucional

        A aprovação das ações afirmativas trans na UFRJ não veio do nada. Vem de anos de mobilização estudantil, pressão política, coletivos organizados, intelectuais travestis, e das lutas silenciosas do cotidiano — aquelas que começam no ato de sobreviver.

        A decisão aprovada prevê que 2% das vagas em todos os cursos regulares de graduação e pós-graduação stricto sensu sejam destinadas a pessoas trans/travestis.

        Trata-se de uma mudança estrutural: a política passa de casos específicos e editais isolados para se tornar norma institucional universalizada.

        Se a universidade é produtora de futuro, hoje ela moveu o ponteiro do tempo.

        Entre a dor e o gesto

        A sessão de hoje foi marcada também pela dor coletiva.

        Dois dias antes, o estado do Rio amanheceu com outra marca sangrenta de sua história: uma megaoperação que deixou mais de 60 mortos nos subúrbios da capital.

        Nos corredores da UFRJ — seus bastidores, sua arquitetura de memória — ecoava o luto.

        A aprovação das cotas, nesse contexto, foi mais que uma política de inclusão: foi um gesto de insurgência diante da necropolítica.

        A universidade respondeu ao sangue com dignidade.

        O que muda

        Com a aprovação:

        • Pessoas trans/travestis terão direito assegurado de acesso à graduação e ao stricto sensu via ação afirmativa.

        • A UFRJ deixa de tratar a pauta como exceção e reconhece seu caráter permanente e reparatório.

        • A política se alinha à orientação técnica que acompanha a luta organizada, estabelecendo o percentual dentro do parâmetro sugerido por organizações especializadas.

        Mas ainda precisamos acompanhar como será normatizada a autodeclaração, a operacionalização e a permanência dessas estudantes no cotidiano acadêmico.

        Não basta abrir a porta — é preciso garantir que quem entra permaneça, crie, produza e se torne parte da inteligência viva da universidade.

        Por que isso importa

        Sei, por pesquisa e por vida, que pessoas trans/travestis são empurradas sistematicamente para fora da escola.

        Menos de 0,02% da população trans alcança o ensino superior — número que, em pleno século XXI, denuncia uma ferida nacional.

        Quando falo em cotas trans, não falo de privilégio: falo de acesso à humanidade.

        Meu trabalho — que acompanha e narra a gênese das cotas trans no Brasil — sempre apontou para a UFRJ como peça chave desse processo.

        Hoje, aquilo que eu escrevi como projeção histórica, ganhou carne.

        Marcos futuros: trabalho a ser feito

        Essa vitória não nos autoriza a descansar.

        A partir de agora, precisamos:

        • Cobrar normas claras de implementação;

        • Garantir programas de permanência (bolsas, apoio psicológico, redes de pesquisa, combate à violência institucional);

        • Monitorar impreterivelmente os dados de ingresso e conclusão;

        • Ampliar a política para residências, extensão e concursos docentes.

        A política nasce.

        Mas ainda precisa crescer.

        Atravessamentos pessoais

        Como travesti biomédica, pedagoga, doutora em Educação, pesquisadora da memória trans e produtora de jornalismo científico, eu recebo essa notícia com o corpo.

        Não há neutralidade quando se tem pele no jogo.

        Não há distância quando aquilo que se escreve é sobre nossas irmãs, nossas filhas, nossos afetos — e sobre nós mesmas.

        Coerência histórica

        Meu trabalho sobre as cotas trans aponta um marco inaugural:

        a construção, no Brasil, de uma política afirmativa que não depende de tradução cisgênera, mas se articula diretamente da produção de nossas próprias epistemologias.

        Hoje, a UFRJ confirma que vidas trans são objeto e sujeito da história.

        Hoje, o que era pesquisa se tornou política.

        O que era teoria, virou campus.

        O que era sonho, virou porta.

        E, para que ninguém se esqueça: estas portas se abrem porque muitas de nós as empurraram com sangue, com corpo, com coragem.

        O que eu levo desse dia

        Levo o compromisso de seguir investigando, acompanhando e documentando este processo para que ele se fortaleça e se multiplique.

        Levo também a certeza de que não vivemos uma concessão: vivemos uma conquista.

        Seguimos.

        Porque quando uma travesti entra na universidade, a universidade se transforma.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

