As muitas vitórias obtidas por "O Agente Secreto"

As quatro indicações ao Oscar recebidas pelo filme “O Agente Secreto”, sugerindo uma noite de grandes emoções para a finalíssima, confirmam aquilo que brasileiras e brasileiros bem informados sobre filmes nacionais já descobriram há bom tempo.

Ao contrário do que sugere um conhecido comportamento depreciativo, que mistura preconceito e pura sabotagem contra filmes produzidos no país, o desempenho confirma o amadurecimento do cinema produzido em terras de Santa Cruz.

Foram quatro indicações, inclusive em categorias de grande importância, como melhor filme, recebida pelo diretor Kleber Mendonça, e melhor ator, recebida por Wagner Moura, cuja atuação tem sido elogiada desde as primeiras exibições.

Basta recordar a importância sempre atual do cinema na construção da cultura de um país, em particular diante da desigualdade e das carências sociais que marcam o cotidiano brasileiro, para celebrar o desempenho de “O Agente Secreto”.

Refletindo uma evolução reconhecida de nosso cinema, capaz de ganhar caminhos para atingir grandes plateias sem sacrificar sua identidade, as quatro indicações já não constituem um caso isolado.

Repetem um desempenho idêntico ocorrido com “Ainda Estou Aqui”, como registra Alessandra Monterastelli (Folha de S. Paulo, 23/1/2026), num resultado que premia a independência cultural e a valiosa teimosia que marcam a história do cinema em nosso país.

Alguma dúvida?