"Cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história", diz Lula

247 - O cinema brasileiro voltou ao centro do cenário internacional após o anúncio das indicações ao Oscar 2026, divulgado nesta quinta-feira (22), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em Los Angeles. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações, enquanto o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso foi lembrado por seu trabalho no longa norte-americano Sonhos de trem. A repercussão foi imediata no governo federal, com manifestações públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula celebrou o reconhecimento internacional e exaltou o momento vivido pelo audiovisual nacional. “O cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história! A indicação de O Agente Secreto para quatro categorias do Oscar é motivo de celebração para todo o país. É o reconhecimento da nossa cultura e da capacidade do Brasil de contar histórias que emocionam o mundo”, afirmou o presidente. Ele também detalhou as categorias em que o longa concorre: “Melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator para Wagner Moura”.

O presidente estendeu os cumprimentos ao fotógrafo brasileiro indicado por uma produção estrangeira. “Parabéns também a Adolpho Veloso, pela indicação de melhor Fotografia em Sonhos de Trem. O Brasil se orgulha de todos vocês! Um grande beijo meu e da Janja. Viva nosso cinema e viva nossa cultura!”, escreveu Lula. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de março.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também comemorou o feito histórico. Em suas redes sociais, ela ressaltou o alcance coletivo da conquista. “Nosso cinema brasileiro vai brilhar no Oscar 2026, concorrendo em 4 categorias. Deixo meus parabéns ao Wagner Moura, ao diretor Kléber Mendonça, a todo o elenco, aos produtores, roteiristas e técnicos que estão nos bastidores fazendo toda a magia acontecer. Viva o cinema brasileiro!”, declarou.

Com as quatro indicações, O Agente Secreto iguala o recorde alcançado por Cidade de Deus, que em 2004 concorreu a quatro estatuetas. Trata-se apenas da segunda vez que um filme brasileiro disputa a categoria de Melhor Filme no Oscar, feito que se tornou possível a partir do ano passado, quando Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu a mesma indicação e acabou vencendo como Melhor Filme Internacional.

A trajetória do longa de Kleber Mendonça Filho é marcada por reconhecimento contínuo. Antes das indicações ao Oscar, o filme já acumulava mais de 56 prêmios internacionais. No último dia 11, venceu o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A produção contou com investimento de R$ 7,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), além de R$ 750 mil destinados à comercialização. O projeto também teve patrocínio da Petrobras. O FSA é o principal instrumento de financiamento do setor audiovisual no Brasil, atuando desde o desenvolvimento até a distribuição de obras.

No mercado interno, O Agente Secreto também alcançou resultados expressivos. Segundo dados da Agência Nacional do Cinema, o filme superou 1,2 milhão de espectadores e arrecadou mais de R$ 28 milhões entre o fim de 2025 e o início de 2026, desempenho inédito para uma produção realizada fora do eixo Sul-Sudeste. No mesmo período, o cinema brasileiro exibiu 367 filmes, com público total de 11,12 milhões de pessoas e renda superior a R$ 214 milhões, consolidando a retomada do setor.

Ambientado no Brasil de 1977, em pleno período da ditadura militar, o longa acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna de São Paulo ao Recife tentando deixar para trás um passado obscuro. Durante o Carnaval, a tentativa de refúgio dá lugar a um ambiente de tensão e vigilância constante. Filmado em Recife, O agente secreto é uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha, com distribuição nacional da Vitrine Filmes.