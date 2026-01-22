Oscar 2026 consagra O Agente Secreto com quatro indicações e destaque para Wagner Moura

247 - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira, 22, os indicados à 98ª edição do Oscar, e o Brasil ganhou protagonismo com O Agente Secreto. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho garantiu quatro indicações, incluindo melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura, consolidando-se como uma das produções mais comentadas desta temporada de premiações. A cerimônia de entrega das estatuetas ocorrerá em 15 de março, com apresentação do comediante norte-americano Conan O’Brien.

Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto aposta em uma narrativa de forte identidade brasileira, mas com temas capazes de dialogar com o público internacional. A presença do filme em categorias de alto prestígio reforça o reconhecimento do cinema nacional em um cenário dominado por grandes produções de Hollywood e da Europa.

Na principal categoria da noite, O Agente Secreto concorre ao prêmio de melhor filme ao lado de títulos como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores e Sonhos de Trem. Já na disputa de melhor filme internacional, o representante brasileiro enfrenta produções da França (Foi Apenas um Acidente), Noruega (Valor Sentimental), Espanha (Sirât) e Tunísia (A Voz de Hind Rajab).

Wagner Moura aparece entre os indicados a melhor ator por sua atuação em O Agente Secreto, concorrendo com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). A indicação reforça a projeção internacional do ator brasileiro, que já acumula reconhecimento em produções estrangeiras.

Outras categorias também reúnem nomes de peso. Na disputa de melhor atriz estão Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria), Kate Hudson (Song Sung Blue), Emma Stone (Bugonia) e Renate Reinsve (Valor Sentimental). Entre os coadjuvantes, concorrem atores como Benicio Del Toro, Jacob Elordi, Sean Penn, Stellan Skarsgård e Delroy Lindo.

A lista de indicados contempla ainda categorias técnicas e artísticas, como direção, roteiro original e adaptado, animação, documentário, trilha sonora, figurino, maquiagem, som, edição, efeitos visuais e curtas-metragens. A diversidade de gêneros e nacionalidades reforça o caráter global do Oscar 2026, que chega à sua 98ª edição com forte presença internacional e atenção especial ao cinema brasileiro graças ao desempenho de O Agente Secreto.