Cinema brasileiro pode arrecadar até R$ 3,6 bilhões em 2029, aponta estudo

247 - O cinema brasileiro pode alcançar uma arrecadação de até R$ 3,6 bilhões em 2029, segundo o estudo Global Entertainment, Media & Telecommunications Outlook 2025-2029, desenvolvido pela consultoria PwC. A projeção indica que o Brasil será responsável por quase 2% da receita global da indústria cinematográfica naquele ano. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a pesquisa, o mercado mundial de cinema deve atingir US$ 41 bilhões em 2029. Desse total, US$ 668 milhões, o equivalente a cerca de R$ 3,6 bilhões, seriam gerados pela indústria brasileira, considerando tanto estreias nacionais quanto produções estrangeiras exibidas no país.

Crescimento de 34% em relação a 2024

O valor projetado representa um crescimento de 34% em relação a 2024, quando o cinema brasileiro registrou uma receita total de R$ 2,7 bilhões. Naquele ano, mais de 125 milhões de pessoas frequentaram salas de cinema no país, impulsionadas pelo desempenho de "Ainda Estou Aqui", que arrecadou globalmente mais de R$ 200 milhões até deixar de cartaz em 2025.

Segundo o Relatório Focus 2025, elaborado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Brasil apresentou em 2024 o maior crescimento de público entre 21 países analisados. O índice de frequência chegou a 70% do patamar anterior à pandemia, superando a média global de 67,7%.

Em 2025, no entanto, o público brasileiro recuou 10%, totalizando 112,5 milhões de espectadores nas salas de cinema. Desse total, cerca de 10% adquiriram ingressos para assistir a produções nacionais.

Sucessos recentes do cinema nacional

A pesquisa da PwC é contextualizada por uma sequência de resultados expressivos do cinema brasileiro nos últimos anos. Além do desempenho de "Ainda Estou Aqui", que rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar de melhor filme internacional e garantiu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, outras produções também se destacaram nas bilheterias e premiações.

Entre elas está "O Auto da Compadecida 2", que registrou a maior abertura de um filme nacional desde a pandemia, ao estrear no final de 2024. Também ganhou projeção internacional "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, premiado no Festival de Cannes.

O longa venceu o Critics Choice Awards de melhor filme internacional e conquistou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, além do prêmio de melhor ator para Wagner Moura. A produção foi escolhida como a aposta do Brasil para o Oscar, cujos indicados serão anunciados na quarta-feira (22).

Desempenho em 2026

Dados do B Box Office Brasil e do portal especializado Filme B indicam que mais de 5 milhões de brasileiros foram aos cinemas nas primeiras semanas de 2026, gerando uma arrecadação de R$ 123 milhões. No mesmo período, "O Agente Secreto" acumulou R$ 50 milhões em bilheteria global e teve sua exibição ampliada para 320 salas no país após a premiação no Globo de Ouro.