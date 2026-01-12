Cinema brasileiro amplia presença global com prêmios e apoio da ApexBrasil e do SIAESP

247 - O audiovisual brasileiro iniciou 2026 em posição de destaque no cenário internacional, impulsionado por premiações recentes e por uma estratégia contínua de promoção externa. O reconhecimento no Globo de Ouro, com duas estatuetas para "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, ocorre um ano após "Ainda Estou Aqui" conquistar o Oscar. A sequência de premiações demonstra a consolidação de uma indústria que vem ampliando sua presença nos principais mercados e festivais do mundo.

Os bons resultados estão ligados ao convênio Cinema do Brasil, parceria firmada há dois anos entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP). A iniciativa tem como foco ampliar a competitividade, a visibilidade e o acesso das empresas brasileiras ao mercado internacional.

Segundo a ApexBrasil, o projeto tem contribuído para a internacionalização do setor ao combinar ações de promoção comercial, articulação institucional e presença estratégica em eventos globais. "Com ótimos resultados em negócios, reconhecimento artístico e fortalecimento institucional, o Brasil reafirma seu papel como uma potência criativa global", afirmou o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

Cannes e o reconhecimento internacional

Um dos principais marcos do período foi a participação brasileira no Festival de Cannes e no Marché du Film, em 2025. Pela primeira vez, o Brasil foi homenageado como País de Honra do mercado, em uma iniciativa que integrou as comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França.

A delegação brasileira reuniu mais de 120 empresas, sendo 99 associadas ao Cinema do Brasil, incluindo produtoras, distribuidoras, agentes de vendas, festivais, film commissions e prestadoras de serviços. O estande brasileiro, instalado no Palais des Festivals, concentrou reuniões de negócios, painéis, encontros institucionais e eventos de relacionamento ao longo do mercado.

De acordo com os dados apresentados, foram realizadas 864 reuniões, com 31 encontros organizados no estande do projeto. O volume de negócios gerado durante o evento chegou a US$ 14,7 milhões, com expectativa adicional de US$ 44,2 milhões em negociações para os 12 meses seguintes, representando um crescimento de cerca de 25% em relação ao ano anterior.

Resultados artísticos e diversidade

Além do desempenho comercial, a presença brasileira em Cannes também teve destaque artístico. O país contou com um filme na Competição Oficial, outros três em mostras paralelas, além da realização de showcases dedicados a curtas-metragens e a filmes de gênero em fase de finalização. Ao todo, cinco premiações foram conquistadas por produções brasileiras no festival.

Para o presidente do SIAESP, André Sturm, o reconhecimento internacional é resultado de um trabalho contínuo. "São dois anos seguidos de premiações no Globo de Ouro, o que mostra o reconhecimento do mundo ao cinema brasileiro. Isso tem relação direta com o trabalho que o Cinema do Brasil faz há quase vinte anos em parceria com a ApexBrasil na promoção do cinema no exterior", afirmou.

Articulação e novos projetos

As ações em Cannes foram acompanhadas por uma articulação entre diferentes níveis de governo. Segundo o balanço do convênio, houve apoio de instituições municipais, como Spcine e RioFilme, além da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual.

Outro destaque de 2025 foi a retomada do BrBoutique, iniciativa voltada à apresentação de obras brasileiras a agentes internacionais de vendas em ambiente fechado. Um dos filmes exibidos na edição mais recente foi selecionado para a programação da Berlinale 2026, na seção Generation, ampliando a circulação internacional da produção nacional.

Ao longo do biênio, o convênio Cinema do Brasil garantiu presença estratégica do audiovisual brasileiro em eventos como o European Film Market, o Festival de Guadalajara, Locarno, San Sebastián, Rotterdam, Busan, Ventana Sur e mercados regionais na América Latina e na Europa. No Brasil, as ações incluíram participação em festivais e mercados como Gramado Film Market, BrLab, Nordeste Lab e outras iniciativas de formação e negócios.