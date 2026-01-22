Com 4 indicações ao Oscar, O Agente Secreto iguala Cidade de Deus

247 - O cinema brasileiro voltou ao centro das atenções internacionais com O Agente Secreto, que conquistou quatro indicações ao Oscar 2026 e alcançou um marco histórico ao igualar o número de nomeações obtidas por Cidade de Deus em 2004. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho concorre nas categorias de melhor direção de elenco, melhor filme internacional, melhor ator — com Wagner Moura — e melhor filme, repetindo um feito que até então permanecia único na trajetória do Brasil na premiação.

A comparação entre as duas obras reforça a relevância do resultado. Em 2004, Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, recebeu quatro indicações ao Oscar: direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia, tornando-se referência mundial do cinema brasileiro. Passadas mais de duas décadas, O Agente Secreto atinge o mesmo patamar num contexto distinto, mas com impacto semelhante ao recolocar o país entre os principais concorrentes da maior premiação do cinema.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e será a 98ª edição do evento. Assim como no ano anterior, o comediante Conan O’Brien foi escolhido pela Academia para comandar a apresentação da noite.

Estrelado por Wagner Moura, O Agente Secreto é ambientado em 1977 e acompanha Marcelo, um professor que deixa São Paulo após sofrer ameaças e segue para o Recife na tentativa de reencontrar o filho. A narrativa se desenvolve sob o peso da ditadura militar, em um ambiente marcado por vigilância, medo e paranoia.

O filme se destaca ao transformar o carnaval e a paisagem urbana pernambucana em elementos centrais da tensão dramática. A história avança como um jogo de perseguição constante, misturando suspense político e drama familiar, em uma obra que dialoga com o passado recente do país e, ao mesmo tempo, alcança dimensão universal.

Ao igualar Cidade de Deus no número de indicações ao Oscar, O Agente Secreto consolida seu lugar na história do cinema nacional e reforça a capacidade da produção brasileira de dialogar com o público e a crítica internacionais em alto nível.