Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Oscar de Melhor Fotografia

247 - O diretor de fotografia Adolpho Veloso alcançou um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao ser indicado ao Oscar de melhor fotografia. Natural de São Paulo, o profissional concorre com o trabalho realizado em “Sonhos de trem”, drama dirigido por Clint Bentley e protagonizado por Joel Edgerton e Felicity Jones. A indicação foi anunciada na manhã desta quinta-feira (22) e consolida o brasileiro entre os principais nomes da área no cinema mundial.

Antes de chegar ao Oscar, Veloso havia conquistado o Critics Choice Awards e figurado entre os indicados do sindicato dos diretores de fotografia dos Estados Unidos, além de também disputar o Film Independent Spirit Awards, uma das mais importantes premiações do cinema independente norte-americano.

O trabalho em “Sonhos de trem” marca a retomada da parceria entre Adolpho Veloso e Clint Bentley, iniciada no filme “Jockey” (2021). A colaboração surgiu após o cineasta americano assistir ao documentário “On Yoga: Arquitetura da paz” (2017), dirigido por Heitor Dhalia e fotografado por Veloso. A combinação entre linguagem documental e ficção foi decisiva para a escolha do brasileiro, que acabou se tornando peça central na construção visual do longa.

Formado em cinema em São Paulo, Veloso percorreu diversos setores do audiovisual antes de se dedicar integralmente à direção de fotografia. Ao longo da carreira, atuou em curtas-metragens, longas, documentários, publicidade e videoclipes, demonstrando versatilidade técnica e estética. Entre seus trabalhos na música, estão clipes de destaque como “Ameianoite”, parceria entre Pabllo Vittar e Gloria Groove, e “Diamantes, lágrimas e rostos para esquecer”, do rapper BK.

Reconhecido internacionalmente, o diretor de fotografia também mantém forte ligação com o cinema brasileiro. Em sua filmografia nacional, destacam-se os dramas “Tungstênio” (2018), novamente com Heitor Dhalia, e “Rodantes” (2021), dirigido por Leandro Lara. Desde 2019, Veloso vive em Portugal, onde realizou o filme de guerra “Mosquito” (2020), de João Nuno Pinto, rodado entre o país europeu e Moçambique.

Mesmo residindo fora do Brasil, o cineasta mantém uma rotina intensa de viagens, alternando projetos nos Estados Unidos e visitas frequentes ao país natal. Recentemente, ele concluiu as filmagens de “Remain”, novo longa escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, que traz Jake Gyllenhaal como protagonista e é um dos títulos mais aguardados do cinema internacional.

A 98ª cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien. A indicação de Adolpho Veloso reforça a presença brasileira entre os grandes nomes da indústria cinematográfica global e evidencia o reconhecimento internacional de sua linguagem visual.