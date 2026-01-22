TV 247 logo
      Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2026

      “O Agente Secreto” foi indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, e Melhor Ator, com Wagner Moura

      Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho (Foto: Divulgação)

      247 - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou na manhã desta quinta-feira (22), em Los Angeles, a lista de indicados ao Oscar 2026. O anúncio foi feito pela atriz Danielle Brooks, de A cor púrpura, e pelo ator Lewis Pullman, de Top Gun: Maverick, com transmissão pelas redes oficiais da premiação.

      “O Agente Secreto” foi indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, e Melhor Ator, com Wagner Moura.

      Além disso, o também brasileiro “Sonhos de trem” levou três indicações: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Fotografia.

      A 98ª edição do Oscar será realizada no dia 15 de março, com apresentação do comediante Conan O’Brien.

      Confira abaixo a lista completa de indicados:

      Melhor Filme

      • “Bugonia”
      • “F1: O filme”
      • “Frankenstein”
      • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
      • “Marty Supreme”
      • “Uma batalha após a outra”
      • “O agente secreto”
      • “Valor sentimental”
      • “Pecadores”
      • “Sonhos de trem”

      Melhor Direção

      • Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
      • Ryan Coogler, “Pecadores”
      • Chloé Zhao, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
      • Joachim Trier, “Valor sentimental”
      • Josh Safdie, “Marty Supreme”

      Melhor Ator

      • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
      • Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
      • Wagner Moura, “O agente secreto”
      • Michael B. Jordan, “Pecadores”
      • Ethan Hawke, “Blue Moon”

      Melhor Atriz

      • Rose Byrne, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”
      • Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
      • Renate Reinsve, “Valor sentimental”
      • Emma Stone, “Bugonia”
      • Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”

      Melhor Ator Coadjuvante

      • Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
      • Jacob Elordi, “Frankenstein”
      • Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
      • Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
      • Delroy Lindo, “Pecadores”

      Melhor Atriz Coadjuvante

      • Amy Madigan, “A hora do mal”
      • Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
      • Wunmi Mosaku, “Pecadores”
      • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
      • Elle Fanning, “Valor sentimental”

      Melhor Roteiro Original

      • “Pecadores”
      • “Blue Moon”
      • “Foi apenas um acidente”
      • “Marty Supreme”
      • “Valor sentimental”

      Melhor Roteiro Adaptado

      • “Uma batalha após a outra”
      • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
      • “Bugonia”
      • “Sonhos de trem”
      • “Frankenstein”

      Melhor Filme Internacional

      • “O agente secreto”
      • “Valor sentimental”
      • “Foi apenas um acidente”
      • “A voz de Hind Rajab”
      • “Sirât”

      Melhor Animação

      • “Guerreiras do K-Pop”
      • “Arco”
      • “Zootopia 2”
      • “A pequena Amélie”
      • “Elio”

      Melhor Documentário

      • “A vizinha perfeita”
      • “Come see me in the good light”
      • “Mr. Nobody Against Putin”
      • “Alabama: Presos do sistema”
      • “Cutting Through Rocks”

      Melhor Fotografia

      • “Uma batalha após a outra”
      • “Pecadores”
      • “Marty Supreme”
      • “Sonhos de trem”
      • “Frankenstein”

      Melhor Design de Produção

      • “Frankenstein”
      • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
      • “Uma batalha após a outra”
      • “Pecadores”
      • “Marty Supreme”

      Melhor Montagem

      • “Valor sentimental”
      • “Uma batalha após a outra”
      • “Pecadores”
      • “Marty Supreme”
      • “F1: O filme”

      Melhor Figurino

      Melhor Elenco

      • “Uma batalha após a outra”
      • “Pecadores”
      • “Marty Supreme”
      • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
      • “O agente secreto”

      Melhor Trilha Sonora

      • “Uma batalha após a outra”
      • “Pecadores”
      • “Bugonia”
      • “Frankenstein”
      • “Hamnet: A vida antes de Hamlet”

      Melhor Canção Original

      Melhor Maquiagem

      • “Pecadores”
      • “Kokuho”
      • “Frankenstein”
      • “A meia-irmã feia”
      • “Coração de lutador — The Smashing Machine”

      Melhores Efeitos Visuais

      Melhor Som

      • “F1: O filme”
      • “Frankenstein”
      • “Uma batalha após a outra”
      • “Pecadores”
      • “Sirât”

      Melhor Curta Documentário

      Melhor Curta

      • Butcher’s stain
      • A friend of Dorothy
      • Jane Austen’s period drama
      • The Singers
      • Two People Exchanging Saliva

      Melhor Curta de Animação

      • Butterfly
      • Forevergreen
      • The Girl Who Cried Pearls
      • Retirement Plan
      • The three sisters

