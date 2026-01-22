Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2026
247 - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou na manhã desta quinta-feira (22), em Los Angeles, a lista de indicados ao Oscar 2026. O anúncio foi feito pela atriz Danielle Brooks, de A cor púrpura, e pelo ator Lewis Pullman, de Top Gun: Maverick, com transmissão pelas redes oficiais da premiação.
“O Agente Secreto” foi indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, e Melhor Ator, com Wagner Moura.
Além disso, o também brasileiro “Sonhos de trem” levou três indicações: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Fotografia.
A 98ª edição do Oscar será realizada no dia 15 de março, com apresentação do comediante Conan O’Brien.
Confira abaixo a lista completa de indicados:
Melhor Filme
- “Bugonia”
- “F1: O filme”
- “Frankenstein”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Marty Supreme”
- “Uma batalha após a outra”
- “O agente secreto”
- “Valor sentimental”
- “Pecadores”
- “Sonhos de trem”
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
- Ryan Coogler, “Pecadores”
- Chloé Zhao, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- Joachim Trier, “Valor sentimental”
- Josh Safdie, “Marty Supreme”
Melhor Ator
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
- Wagner Moura, “O agente secreto”
- Michael B. Jordan, “Pecadores”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
Melhor Atriz
- Rose Byrne, “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”
- Jessie Buckley, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- Renate Reinsve, “Valor sentimental”
- Emma Stone, “Bugonia”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”
Melhor Ator Coadjuvante
- Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
- Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
- Delroy Lindo, “Pecadores”
Melhor Atriz Coadjuvante
- Amy Madigan, “A hora do mal”
- Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
- Wunmi Mosaku, “Pecadores”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
- Elle Fanning, “Valor sentimental”
Melhor Roteiro Original
- “Pecadores”
- “Blue Moon”
- “Foi apenas um acidente”
- “Marty Supreme”
- “Valor sentimental”
Melhor Roteiro Adaptado
- “Uma batalha após a outra”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Bugonia”
- “Sonhos de trem”
- “Frankenstein”
Melhor Filme Internacional
- “O agente secreto”
- “Valor sentimental”
- “Foi apenas um acidente”
- “A voz de Hind Rajab”
- “Sirât”
Melhor Animação
- “Guerreiras do K-Pop”
- “Arco”
- “Zootopia 2”
- “A pequena Amélie”
- “Elio”
Melhor Documentário
- “A vizinha perfeita”
- “Come see me in the good light”
- “Mr. Nobody Against Putin”
- “Alabama: Presos do sistema”
- “Cutting Through Rocks”
Melhor Fotografia
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
- “Sonhos de trem”
- “Frankenstein”
Melhor Design de Produção
- “Frankenstein”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
Melhor Montagem
- “Valor sentimental”
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
- “F1: O filme”
Melhor Figurino
Melhor Elenco
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Marty Supreme”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
- “O agente secreto”
Melhor Trilha Sonora
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet: A vida antes de Hamlet”
Melhor Canção Original
Melhor Maquiagem
- “Pecadores”
- “Kokuho”
- “Frankenstein”
- “A meia-irmã feia”
- “Coração de lutador — The Smashing Machine”
Melhores Efeitos Visuais
Melhor Som
- “F1: O filme”
- “Frankenstein”
- “Uma batalha após a outra”
- “Pecadores”
- “Sirât”
Melhor Curta Documentário
Melhor Curta
- Butcher’s stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s period drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor Curta de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The three sisters