The New York Times: 'O Agente Secreto' deverá ser indicado ao Oscar

247 - O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque no cenário internacional após o jornal The New York Times incluir o longa-metragem O Agente Secreto entre as principais apostas para o Oscar deste ano. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho aparece nas projeções tanto para a categoria de melhor filme quanto para melhor ator, com Wagner Moura, reforçando a presença do Brasil na mais disputada premiação do cinema mundial.

A análise é assinada pelo colunista Kyle Buchanan, especialista em premiações cinematográficas do jornal norte-americano. Segundo ele, o desempenho recente do filme no Globo de Ouro pode ser decisivo para fortalecer sua campanha rumo ao Oscar. O Agente Secreto conquistou duas estatuetas na cerimônia realizada há duas semanas: melhor filme falado em língua não inglesa e melhor ator de drama, com Wagner Moura.

De acordo com Buchanan, essas vitórias ocorreram em um momento estratégico da temporada de premiações, o que tende a aumentar a visibilidade do longa e de seu protagonista junto aos votantes da Academia. O colunista traça um paralelo com o caso da atriz brasileira Fernanda Torres, que no ano anterior conseguiu uma indicação ao Oscar após vencer o Globo de Ouro de melhor atriz, demonstrando como o prêmio pode funcionar como impulso decisivo.

Na disputa pelo Oscar de melhor ator, Wagner Moura deve enfrentar nomes de peso do cinema internacional. Entre os concorrentes citados pelo colunista estão Timothée Chalamet, pelo filme Marty Supreme, e Leonardo DiCaprio, por sua atuação em Uma Batalha Após a Outra. A presença desses atores reforça o alto nível da competição prevista para este ano.

Já na categoria de melhor filme, além de O Agente Secreto, Kyle Buchanan aponta outros títulos com grandes chances de indicação, como Hamnet, Pecadores e Frankenstein. A lista reflete a diversidade de produções que marcaram o ano cinematográfico e indica uma disputa acirrada entre obras de diferentes estilos e origens.

Os indicados oficiais ao Oscar serão anunciados nesta quinta-feira (22), encerrando o período de especulações e confirmando se o cinema brasileiro, mais uma vez, terá espaço de destaque na principal premiação da indústria audiovisual.