Oscar 2026 anuncia indicados e Brasil surge forte em até nove categorias

247 - O Oscar 2026 promete marcar um momento histórico para o cinema brasileiro. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulga nesta quinta-feira (22), a partir das 10h30, a lista oficial de indicados à maior premiação do cinema mundial, e o Brasil aparece com chances concretas de concorrer em cerca de nove categorias, incluindo algumas das mais prestigiadas da cerimônia.

O anúncio dos indicados será transmitido ao vivo, com apresentação dos atores Danielle Brooks, conhecida pela série Orange Is the New Black, e Lewis Pullman, do filme Thunderbolts. A expectativa em torno da presença brasileira cresce à medida que produções e profissionais do país vêm ganhando destaque nas principais previsões da temporada.

Entre os maiores destaques está o longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme é apontado como nome praticamente certo na categoria de melhor filme internacional e também aparece com grande força em melhor ator, com Wagner Moura. Além disso, a produção brasileira vem sendo citada entre os possíveis indicados a melhor filme, categoria que reúne dez obras, ampliando ainda mais a visibilidade do cinema nacional na disputa principal do Oscar.

A obra também figura nas apostas para melhor roteiro original e para melhor direção de elenco, categoria que estreia oficialmente na premiação em 2026. A inclusão dessa nova área reforça o reconhecimento de diferentes etapas criativas do cinema e amplia o leque de possibilidades para produções internacionais.

Além de O Agente Secreto, o Brasil pode conquistar espaço em ao menos outras quatro categorias técnicas e artísticas. Na disputa por melhor fotografia, o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre pelo trabalho no filme americano Sonhos de trem e é considerado um dos favoritos da categoria. Já em melhor montagem, Affonso Gonçalves, que divide o crédito com a diretora Chloé Zhao no filme Hamnet: A vida antes de Hamlet, ganhou força nas últimas semanas e aparece como nome praticamente garantido entre os indicados.

O cinema brasileiro também marca presença nas categorias de documentário e curta-metragem. Os filmes Apocalipse nos trópicos e Yanuni figuram entre os pré-selecionados para melhor documentário, enquanto o curta Amarela aparece entre os possíveis indicados a melhor curta-metragem. Essas produções integraram as chamadas “shortlists” divulgadas pela Academia em dezembro, listas preliminares que reúnem 15 títulos em cada categoria.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esta será a 98ª edição da premiação e, assim como no ano anterior, terá apresentação do comediante Conan O’Brien. A introdução da categoria de melhor direção de elenco será a primeira novidade desse tipo desde 2002, reforçando a relevância do evento e ampliando o reconhecimento do trabalho por trás das câmeras.