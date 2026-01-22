Wagner Moura é o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de melhor ator

247 - Wagner Moura entrou para a história do cinema brasileiro ao ser indicado ao Oscar 2026 na categoria de melhor ator, feito inédito para um artista do país. O reconhecimento veio por sua atuação no filme O Agente Secreto, produção dirigida por Kleber Mendonça Filho que tem chamado atenção internacional desde sua estreia. A indicação coloca o ator entre os principais nomes do cinema mundial na temporada de premiações.

Na disputa pela estatueta, Wagner Moura concorre com Timothée Chalamet, indicado por Marty Supreme; Leonardo DiCaprio, por Uma batalha após a outra; Ethan Hawke, por Blue Moon; e Michael B. Jordan, pelo filme Pecadores. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e será apresentada novamente pelo comediante Conan O’Brien, repetindo o formato adotado na edição de 2025.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa em 1977 e acompanha a trajetória de Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. Na trama, ele é um professor que deixa São Paulo após sofrer ameaças e segue para Recife com o objetivo de reencontrar o filho. O contexto histórico da ditadura militar serve de pano de fundo para um enredo marcado por tensão constante e clima de perseguição.

O longa-metragem aposta em uma narrativa de suspense que transforma o carnaval e a paisagem urbana da capital pernambucana em elementos centrais da história. A atmosfera densa reforça a sensação de vigilância e paranoia, combinando referências locais com o medo imposto pelo regime autoritário da época. O resultado é um thriller que transita entre o drama familiar e o suspense político, explorando relações afetivas em meio a um cenário de instabilidade e opressão.

Com a indicação ao Oscar, Wagner Moura consolida sua trajetória internacional e amplia a visibilidade do cinema brasileiro no maior prêmio da indústria cinematográfica mundial. A presença inédita de um ator do Brasil na categoria de melhor ator reforça o impacto global da produção e destaca a força criativa do país no cenário audiovisual contemporâneo.