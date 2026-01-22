Lula celebra indicações de “O Agente Secreto” ao Oscar: “vitória da nossa cultura”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou publicamente as quatro indicações do filme brasileiro “O Agente Secreto” ao Oscar 2026 e afirmou que o reconhecimento internacional representa uma conquista simbólica para o país. Em mensagem divulgada após o anúncio da Academia de Hollywood, Lula destacou o alcance global da produção nacional e o fortalecimento da cultura brasileira no cenário mundial.

“O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo. O Agente Secreto concorre ao Oscar de Melhor Filme entre outras nove produções. Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras”, afirmou o presidente.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto garantiu quatro indicações, incluindo melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator, com Wagner Moura, consolidando-se como uma das produções mais comentadas do ano.

Ambientado no Recife de 1977, o longa aposta em uma narrativa marcada por identidade brasileira, mas com temas universais, o que tem favorecido sua recepção internacional. Para analistas do setor audiovisual, o desempenho do filme reflete não apenas a força do diretor e do elenco, mas também a maturidade recente do cinema nacional em dialogar com grandes plateias fora do país.

Na principal categoria da noite, O Agente Secreto concorre a melhor filme ao lado de produções como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores e Sonhos de Trem. Já em melhor filme internacional, o Brasil disputa a estatueta com representantes da França, Noruega, Espanha e Tunísia.

A indicação de Wagner Moura a melhor ator reforça sua projeção internacional. Ele concorre com nomes de peso do cinema mundial, como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. Especialistas apontam que a lembrança do ator brasileiro em uma categoria de atuação principal amplia a visibilidade do país dentro da indústria cinematográfica global.

Além das categorias centrais, o Oscar 2026 reúne uma lista diversa de indicados em áreas técnicas e artísticas, evidenciando o caráter global da premiação. A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março, em Los Angeles, com apresentação do comediante norte-americano Conan O’Brien.

Para o governo brasileiro, a repercussão de O Agente Secreto simboliza mais do que uma disputa por prêmios. Nas palavras de Lula, o reconhecimento internacional confirma a capacidade do Brasil de produzir cinema de alto nível e de afirmar sua cultura no mundo, transformando a presença no Oscar em um marco para o audiovisual nacional.