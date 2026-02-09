As razões da senhora Chomsky não bastam! Não houve desculpas sinceras, apenas pretensão de ingenuidade e a alegação de desconhecimento, de superficialidade das relações, por parte de um especialista em semiologia, filósofo; repito, não basta, nem muito menos etnia e origens culturais e nacionais são justificativas.

Em verdade, nós, cientistas sociais, sempre vemos quem é filosoficamente nosso "Outro". Há inimigos de classe irrecuperáveis; pessoas que sujam ao toque; pedofilia, estupro e violência com os fracos são imperdoáveis.

E ainda os serviços ao Mossad da parte do criminoso, que eram bem conhecidos.

Houve processo e testemunho de dezenas de mulheres e adolescentes que foram descartadas e abandonadas.

Na vida, fazemos escolhas, incluindo a escolha de não escolher, e isso tem um peso, implica em julgamentos éticos, posto que geram sofrimento humano. Eu bem sei isso e carrego as consequências de não acreditar no silêncio obsequioso e no lado "família" de torturadores, pedófilos e estupradores.