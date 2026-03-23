Assim como "um tigre não pode se 'destigrar'", a Globo não vai mudar sua natureza golpista

O pedido de desculpas lido hoje, 23/3, pela jornalista Andreia Sadi na Globo News não encerra o caso, cujos danos já produzidos à imagem do presidente Lula e do PT são irreparáveis e inestimáveis.

A jornalista começou a leitura do comunicado dizendo que “na sexta-feira [20/3] exibimos uma arte com o objetivo de apresentar as conexões de Daniel Vorcaro com políticos e acessos relevantes. […] No entanto, o material estava errado e incompleto, e também não deixou claro o critério usado para a seleção das informações”.

Sadi não se desculpou pessoalmente com nenhuma pessoa afixada no quadro, nem mesmo com o presidente Lula, colocado no powerpoint da Globo como um delinquente do topo da rede de conexões do esquema mafioso.

A apresentadora apenas mencionou genericamente que “o conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal”.

A candura deste texto lido pela jornalista contrasta com a acusação assertiva e incriminadora da apresentação feita no programa do dia 20 de março.

Naquela ocasião, Andreia Sadi começou a apresentação do “corruptograma” Master com um tom acusatório, dizendo que “a gente vai colocar todo um telão pra vocês de personagens que já apareceram de uma forma ou de outra nessa teia do caso Master e também com ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro”.

Na apresentação da “arte” em 20 de março, Sadi anunciou com indisfarçável insinuação que “a gente já viu o presidente Lula citado em mensagens do Vorcaro de dezembro de 2024 sobre o encontro que aconteceu fora da agenda oficial lá em Brasília”. Em tom de escândalo, disse que “isso veio a público, foi uma revelação da imprensa”.

Enquanto para o pedido de desculpas a Globo dedicou 1 minuto e 10 segundos, na sessão de apresentação do powerpoint consumiu 13 minutos e 33 segundos.

O filósofo, ensaísta e jornalista espanhol José Ortega y Gasset [1883/1955] escreveu que “um tigre não pode deixar de ser tigre, não pode destigrar-se”, porque é da essência do tigre ser um tigre.

De igual modo, como na metáfora de Ortega y Gasset, pode-se dizer que a Globo não vai deixar de ser a Globo que conhecemos, porque é da natureza e da essência da Globo ser um órgão de imprensa conspirador e anti-povo, anti-Lula, anti-PT.

Com o episódio, a Globo não mudará de postura e não desistirá da prática de jornalismo de guerra e da estratégia de vincular Lula ao escândalo Master para detonar sua reeleição.

Diante de “um material errado e incompleto”, imprestável do ponto de vista jornalístico devido à natureza claramente difamatória, a Globo tem a obrigação jurídica de requerer ao judiciário que proíba o uso deste material com conteúdo criminoso, que já circula em profusão nas redes bolsonaristas.

A Globo somente se desculpou, o que é raro na história deste grupo de mídia, porque houve uma reação implacável da mídia contra-hegemônica e, seguramente, também uma cobrança do governo. Caso contrário, estaríamos aguardando a versão 3.0 do powerpoint contra Lula.

Em qualquer outro país sério, a conduta criminosa do grupo Globo levaria à cassação desta concessão pública.