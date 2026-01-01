Bíblia do capital financeiro reconhece que Lula é favorito em 2026

Um dos mais tradicionais jornais de economia do planeta, o britânico Financial Times, acaba de anunciar uma previsão sobre a eleição brasileira de 2026.

Afirma que Luiz Inácio Lula da Silva deverá ser eleito mais uma vez para a Presidência da República, conquistando um quarto mandato presidencial, inédito no país e na maioria das democracias do planeta. Trata-se de uma notícia que não pode ser desprezada, até porque se trata de um jornal em circulação desde o século XIX, mais conhecido por duas características importantes.

Por um lado, cultiva uma visão abertamente conservadora da economia capitalista, apoiando projetos e políticas que favorecem o setor privado, os lucros das empresas imperialistas e o capital financeiro em escala global.

Por outro lado, construiu uma credibilidade rara na imprensa britânica e mesmo mundial em função de um comportamento particular. Em vez de misturar e confundir suas próprias opiniões e preferências políticas com a realidade factual, costuma distinguir uma coisa da outra, produzindo um jornalismo informativo e confiável -- ainda que seja possível discordar inteiramente de suas opiniões e de sua visão de mundo.

Alguma dúvida?