Financial Times prevê reeleição de Lula em 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é apontado como favorito para vencer as eleições presidenciais de 2026 e conquistar um quarto mandato à frente do Brasil. A avaliação faz parte de um amplo conjunto de previsões globais publicadas pelo Financial Times, que analisa os principais cenários políticos, econômicos e tecnológicos esperados para o próximo ano.

Segundo o jornal britânico, Lula chegará à disputa eleitoral beneficiado por uma combinação de fatores internos e externos. Entre eles estão o desempenho robusto da economia brasileira, sua reconhecida capacidade de campanha e o desgaste da oposição conservadora. A análise considera que o presidente terá amplas chances de vitória aos 80 anos de idade.

O Financial Times destaca que Lula também se fortaleceu politicamente ao adotar uma postura firme diante de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, resistindo a pressões e sinalizações externas. Esse posicionamento teria contribuído para reforçar sua imagem de liderança soberana no cenário internacional, além de mobilizar apoio interno em momentos de tensão diplomática.

Outro ponto central da previsão é a desorganização do campo da direita no Brasil. De acordo com o jornal, setores conservadores cometeram erros estratégicos ao defender sanções dos Estados Unidos contra o Brasil em reação ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado. A iniciativa teria produzido o efeito contrário, permitindo que Lula reunisse apoio nacional em defesa das instituições brasileiras.

O texto ressalta ainda as divisões internas da oposição, que enfrenta impasses sobre quem deverá liderar o campo conservador. Com Jair Bolsonaro preso, a direita se vê dividida entre lançar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou apostar em um nome supostamente mais moderado. Essa fragmentação, segundo o Financial Times, reduz a capacidade de articulação eleitoral do grupo.