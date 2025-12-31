"Lula é o favorito", diz Kassab sobre eleições de 2026

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao cenário pré-eleitoral de 2026 como favorito, após uma recuperação consistente nas pesquisas de opinião. Segundo ele, a melhora nos índices de aprovação do governo e nas intenções de voto está diretamente relacionada a erros cometidos pela oposição, especialmente na condução de episódios recentes da política externa.

Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada no último dia 19, Kassab avaliou que a articulação de setores da oposição ligados ao bolsonarismo, tendo Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como figura central, para estimular um tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros acabou produzindo o efeito inverso ao desejado, fortalecendo politicamente o presidente da República.

Para o dirigente do PSD, a tentativa de associar o governo Lula às medidas tarifárias foi um equívoco grave. “[Lula] só ganhou pela postura errada da oposição na questão do tarifaço. A oposição quis trazer para si o tarifaço. Eu nunca vi uma coisa tão equivocada. Eles quiseram dizer para o Brasil: ‘olha, existe o tarifaço porque nós pedimos’. Quer dizer, eles pediram contra o Brasil”, afirmou Kassab.

Na avaliação do presidente do PSD, ao assumir a defesa da soberania nacional diante da ofensiva externa, Lula passou a ocupar uma posição política favorável. “Aí o Lula cresce, porque ele ficou com o discurso da soberania nacional. Depois ele começa a trabalhar para que o tarifaço seja modificado. Consegue melhorar. Então, uma segunda vitória”, disse.

Kassab também mencionou outros episódios que, segundo ele, acabaram beneficiando o presidente. “Agora tem a Lei Magnitsky, que acabou caindo. Então esse tema só trouxe vantagem para o Lula”, afirmou, ao reforçar que a sequência de movimentos da oposição contribuiu para a reversão do quadro político.

Ao concluir sua análise, o dirigente partidário foi direto ao classificar o impacto das decisões do campo bolsonarista. “Foi um erro estratégico. Tem erros que custam muito caro. E para eles [bolsonaristas] custou muito caro. O Lula se recuperou. Ele estava em uma posição de não ser favorito. Hoje ele é o favorito”, declarou Kassab, ao projetar o cenário das eleições presidenciais de 2026.