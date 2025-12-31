Governo Lula destaca 2025 com "pobres no orçamento e ricos no Imposto de Renda"

247 - As ações adotadas pelo governo Lula (PT) ao longo de 2025 provocaram impactos diretos na vida da população, com reflexos no emprego, na renda das famílias e no acesso a serviços públicos essenciais. Um balanço apresentado pelo Canal Gov reuniu reportagens especiais produzidas em diversas regiões do país para mostrar como essas políticas chegaram ao cotidiano dos brasileiros, a partir do olhar de quem foi diretamente beneficiado.

A série divulgada pelo órgão oficial de comunicação do governo federal traz um panorama das principais iniciativas implementadas durante o ano. As reportagens ouviram cidadãos nas ruas e destacaram conquistas nas áreas econômica e social, com ênfase em um modelo de desenvolvimento voltado à redução das desigualdades e à ampliação de direitos.

Entre os pontos centrais do balanço está a geração de mais empregos formais e o aumento da renda das famílias, acompanhados por uma mudança na lógica orçamentária e tributária. O governo destacou a ampliação da presença dos mais pobres e dos trabalhadores assalariados médios no orçamento público, ao mesmo tempo em que reforçou a cobrança de Imposto de Renda sobre os mais ricos, como forma de promover maior equilíbrio fiscal.

Na saúde, o ano foi marcado pela ampliação do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Houve redução das filas para consultas e procedimentos especializados, retomada das campanhas de vacinação e avanços no combate a doenças como a aids e a dengue, fortalecendo a rede pública e o acesso da população aos serviços de saúde.

A educação também apresentou resultados expressivos, com a expansão de vagas em todos os níveis de ensino e a implementação de políticas inovadoras voltadas à melhoria da qualidade educacional. O objetivo foi ampliar oportunidades e preparar o país para os desafios científicos e tecnológicos do futuro.

No campo ambiental, o governo apontou uma retomada consistente das políticas de proteção aos biomas brasileiros. O balanço destacou a redução significativa do desmatamento, o avanço da transição ecológica e a construção de um novo modelo econômico orientado pela preservação ambiental. As demarcações de Terras Indígenas e o combate aos crimes ambientais também fizeram parte desse esforço.

A agenda de desenvolvimento incluiu ainda a Nova Indústria Brasil e os investimentos do Novo PAC, com foco em infraestrutura e melhoria da qualidade de vida nas cidades. Paralelamente, foram reforçadas as ações de mitigação de riscos e as respostas a eventos climáticos extremos, buscando maior rapidez e eficiência diante de tragédias ambientais.

O levantamento apresentado pelo Canal Gov ressaltou também o fortalecimento das ações de inteligência no enfrentamento às organizações criminosas, inclusive aquelas ligadas a esquemas de grande poder econômico, além do resgate da credibilidade internacional do Brasil e da adoção de uma gestão pública descrita como inovadora.