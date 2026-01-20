Boas luzes no horizonte da economia

Em sua permanente campanha contra o governo Lula, numa postura destrutiva que só prejudica a maioria da população do país, a grande mídia encontra-se mais desorientada do que cachorro em dia de chuva.

Explico. Contrariando as adivinhações catastróficas dos sábios do neoliberalismo, os números de crescimento e emprego apontam uma reeleição sem atropelos nas eleições deste ano.

Numa demonstração de clareza sobre seus problemas reais, a maioria da população não se deixa levar pela campanha permanente da TV e dos grandes jornais.

Prestando atenção nos números que importam, a começar por índices de emprego e inflação situados entre os mais saudáveis de nossa história econômica, brasileiras e brasileiros deixam claro que conhecem seus interesses e direitos e já aprenderam a defender-se nas urnas, garantindo apoio ao único governante comprometido com a defesa das necessidades da maioria — a começar por uma melhoria nas condições econômicas do andar de baixo.

Enquanto os neoliberais verde-amarelos só denunciaram as injustiças do Leão do Imposto de Renda da boca para fora, quando queriam pedir votos, o governo Lula mostrou que era possível corrigir uma injustiça que tem a idade do capitalismo com uma medida simples e corajosa — garantir isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Esse é um dos trunfos do próximo pleito — uma medida simples nos impostos, que, acompanhada de uma política econômica de investimentos produtivos e estímulos ao crescimento, permite ao país atravessar uma das épocas mais difíceis do capitalismo em nossa época.

Alguma dúvida?