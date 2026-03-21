Bolsonaro teve 144 atendimentos médicos do dia 15 de janeiro a 22 de fevereiro, na Papudinha

“Preso acusado de matar a esposa PM, tenente-coronel passa mal no presídio”

e:

“Bolsonaro apresenta ‘evolução clínica favorável’, mas segue sem previsão de alta, diz boletim médico”.

O que essas duas manchetes têm a ver uma com a outra? Tudo. Os dois se intitulavam “machos alfa”.

Um era “imbrochável, imorrível e incomível” (aliás, esse último, é o único quesito em que temos pleno acordo. Quem se apetece, além de D. Michelle?). O outro, o tenente-coronel Geraldo Neto, “desenhou” numa carta para a esposa, Gisele Alves Santana, que segundo investigações ele matou com um tiro na cabeça, nada menos que 12 autoelogios: “Sou Rei, Religioso, Honesto, Trabalhador, Inteligente, Saudável, Bonito, Gostoso, Carinhoso, Romântico, Provedor, Soberano”, escreveu.

E daí que depois de todas as bravatas um deu entrada num hospital, depois de passar mal no presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte da capital paulista na quinta-feira, dia 19, enquanto o outro quica entre a cama da sala de Estado Maior de 64m quadrados da Papudinha e o quarto do Hospital DF Star-DF.

O passado de um, como “macho alfa”, e do outro como “i” isso e aquilo (alto lá. Faltou o “i” de “intragável”), foi soro abaixo, depois do vexame de, à menor pressão, se desmilinguírem.

É importante observar que Jair Messias Bolsonaro estava prontinho para receber o assessor de Donald Trump na quarta-feira, 18 (era a previsão, não fosse o Itamaraty agir rápido e impedir a pataquada). Bastou o cancelamento da visita para que ele caísse na UTI do “Star-DF” “muito mal”.

Uma semana depois, sob insistentes pedidos do filho Flávio BOLSONARO - que se investiu do título de “advogado” para ser recebido pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, na companhia do defensor de fato, Paulo Bueno -, Moraes encaminhou à PGR uma consulta sobre a situação do “paciente”. (A propósito, pacientes somos nós, para aguentar essa pantomima toda!).

Claro que o gesto sinaliza uma balançada do “Xandão”, que bem poderia, diante do quadro, assim que ele saísse da UTI, com alta, encaminhá-lo para um hospital de custódia, que é para onde seguem presos comuns, nesses casos – já que está tão mal. Assim, poderia extrapolar muito além, (desculpem o pleonasmo), os cuidados que vem recebendo desde que se instalou na Papudinha, onde tem recebido uma procissão de correligionários, políticos de todos os naipes, em sua sala, transformada em verdadeiro comitê de campanha do FILHO.

Jair esse é o tratamento correto para presos comuns, continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado, 21. Ainda sem previsão de alta hospitalar, mantém “evolução clínica favorável, sem intercorrências”, segundo o boletim.

Desde o dia 15/1/2026, após proferida a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que condenou os cinco integrantes do “núcleo crucial” – liderados por Jair -, que ele se encontra nas dependências do 19º Batalhão da Polícia Militar (PM-DF), após breve passagem pela Superintendência Regional da Polícia Federal de Brasília/DF, onde estava detido numa Sala de Estado Maior.

A transferência do custodiado Bolsonaro da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, tem por finalidade o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em 27 anos e três meses de detenção em regime fechado.

Tão logo decidiu pela transferência, o ministro Moraes determinou que: “o “réu JAIR MESSIAS BOLSONARO seja SUBMETIDO IMEDIATAMENTE À JUNTA MÉDICA OFICIAL, composta por médicos da Polícia Federal, para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de transferência para o hospital penitenciário”, facultando “à defesa e à Procuradoria-Geral da República a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (eDoc. 389).Em resposta à determinação do ministro, o comando do 19º enviou dois relatórios sobre as atividades do “custodiado”. (Não sei por que, mas essa palavra me soa tão simpática!...) Um no dia 30/01/2026 e outro no dia 24/02/2026. Em ambos a direção do estabelecimento penitenciário prestou informações “das atividades do custodiado durante o período de 15/1/2026 a 22/2/2026 no Núcleo de Custódia da Polícia Militar, demonstrando a plena garantia da dignidade da pessoa humana, através de atendimento médico contínuo e permanente, realização de sessões de fisioterapia, atividades físicas, integral assistência religiosa, visitas permanentes da esposa, filhos, filha e enteada, além de numerosas visitas de advogados e terceiros, nos seguintes termos (eDoc. 514):

15/1/2026

Visita:

Das 20h20 às 21h08 a esposa Michelle de Paula F. R. Bolsonaro.

Atendimento médico:

Chegou no 19° BPM Às 20h20 a médica 2 Ten. Gisele Bussinger Mat. 3.433.353/3, enviada pela Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP/PMDF, ficando de plantão até as 07h00 do dia 16/01/2026.

16/1/2026

Atendimento médico: 07h00: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

09h15: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF)

15h15: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF)

15h35: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.043 (Médico Particular)

19h10: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF)

Advogados:

10h11 às 11h50: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.45

10h15 às 11h50: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF

Atividades físicas:

16h47 às 16h57: caminhada;

18h00 às 19h00: caminhada.

17/1/2026

Atendimento médico:

08h40: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 da Secretaria de Estado de Saúde do DistritoFederal (SES-DF)

09h52: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 (SES-DF)

16h11: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 (SES-DF)

20h05: Dr(a). Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

22h31: Dr(a). Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF)

Fisioterapia: 16h37 às 17h36: Dr. Kleber Antonio Caiado

Eu não sei vocês, mas fiquei tonta só de ler essa rotina. Imaginem um corpo sendo mexido e remexido que nem massa de preparo de bolo o dia inteiro, por horas seguidas, diariamente! É claro que o homem tinha de adoecer. É consulta demais! Exames demais! Fisioterapia demais! Coitado. Isso estressa qualquer cidadão, gente.

E eu não coloquei tudo. Esse verdadeiro “Balé-atração do Grupo Corpo”, vai até o dia 22 de fevereiro de 2026, sem intervalo “para os comerciais”. Isso porque o prazo para a entrega do relatório emitido pelo 19º BPM-DF estava vencendo e era preciso enviar ao ministro solicitante! Eu teria preferido um modesto banho de sol diário, mas as pessoas são diferentes, não é mesmo?

Desculpem se me alongo, mas é preciso mostrar aos senhores como está “desassistido”, na Papudinha esse pobre homem! Agora, o melhor da festa. Depois de encerrar o relatório no dia 22, com os itens: “Atividades físicas: 17:15 às 18:30: Caminhada” – estou cansada só de ler -, vem o compilado dos dados que constam da descrição do 19º:

Em um período que compreendeu 39 (trinta e nove) dias, 15/1/2026 a 27/1/2026, JAIR MESSIAS BOLSONARO teve direito à:

1 - Atendimento médico permanente e diário em 144 (cento e quarenta e quatro) ocasiões diferentes;

2 - Visitas permanentes sem necessidade de novas autorizações judiciais de sua esposa, filhos, filha e enteada;

3 - 36 (trinta e seis) visitas de terceiros devidamente solicitadas pela Defesa;

4 - 13 (treze) sessões de fisioterapia;

5 - 33 (trinta e três) sessões de atividades físicas (caminhada);

6 - Atendimento por seus advogados em 29 (vinte e nove)

Presos comuns desse país, uni-vos!!!

Um estudo acadêmico executado a pedido da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tornado público em 13/10/2025, trouxe os dados mais recentes do Levantamento de Informações Penitenciárias, referentes ao primeiro semestre de 2025. O Brasil possui 941.752 pessoas em cumprimento de pena, sendo 705.872 em celas físicas e 235.880 em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. Superlotação, amigos/as, é disso que se trata.

O Levantamento de Informações Penitenciárias apresenta dados sobre os estabelecimentos penais e a população carcerária. A ferramenta foi criada para atender à Lei nº 12.714/2012, que dispõe sobre o sistema de acompanhamento da execução das penas, da prisão cautelar e da medida de segurança aplicadas aos custodiados do sistema penal brasileiro.

Todos os dados apresentados neste documento, coletados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), são resultado das informações fornecidas pelas Unidades da Federação por meio do preenchimento eletrônico e semestral do Formulário de Informações Prisionais (anexo), dentro do Sistema Nacional de Informações Penais – SISDEPEN.

Estão lá, por exemplo, os tipos de doenças que mais acometem os presos: HIV; Sífilis; Hepatite; Tuberculose e Hanseníase.

Total de óbitos de janeiro a junho de 2025, no sistema prisional por unidades da federação: Óbitos AC 19; MA 0; RJ 57; AL 0; MG 30; RN 36; AM 0; MS 0; RO 9; AP 2; MT 0; RR 2; BA 43; PA 12; RS 85; CE 86; PB 28; SC 0; DF 4; PE 0; SE 17; ES 6; PI 8; SP 5; GO 35; PR 41; TO 8; Total = 533

Tivessem todos eles a rotina médica e de assistência de Jair, o quadro seria diferente? É difícil prever. O que importa aqui é deixar claro e demonstrado que por falta de socorro, onde está “custodiado”, Jair não morre. Resta aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes e verificar os desdobramentos. Como disse o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, numa entrevista do tipo “quebra-queixo”, é só soltá-lo que ele fica logo ótimo. A desconfiança é a de que Alexandre de Moraes vai pagar para ver e mandá-lo para casa. Ou melhor, nós é que estamos pagando a conta desse desfile feérico de profissionais da saúde 24h para Jair. Resta saber como vai se dar esse “frenesi”, em casa.