Botijão de GLP fracionado, risco integral

A ANP, agência reguladora do setor, deve avaliar a ideia de liberar o GLP fracionado, permitindo que o consumidor compre menos gás do que o botijão cheio de 13 quilos. À primeira vista, a proposta parece socialmente simpática. Se o botijão pesa no bolso, por que não vender uma fração?

A resposta está no próprio produto. Gás de cozinha não é arroz a granel. É um combustível inflamável, pressurizado e transportado para dentro da casa de milhões de brasileiros. No GLP, embalagem, marca, lacre, manutenção e responsabilidade técnica fazem parte do sistema de segurança que impede o botijão de se tornar um risco doméstico.

O argumento do preço parece sedutor, mas é talvez o mais frágil. O GLP fracionado pode reduzir o desembolso imediato da família, mas não necessariamente o preço por quilo. Como qualquer produto vendido em volumes menores, a operação tende a ficar relativamente mais cara: mais envase, mais pesagem, mais deslocamento, mais fiscalização e mais risco de perda ou fraude.

Além disso, a questão social já tem um instrumento mais direto: o Gás do Povo, que subsidia o botijão para famílias de baixa renda. Se o problema é pobreza energética, a resposta correta é renda e política pública — não uma gambiarra logística com produto inflamável.

Que se diga que a marca, nesse mercado, não é publicidade, mas sim o CPF do botijão. Ela identifica quem envasou, quem deve manter o vasilhame em condições adequadas e quem responde em caso de vazamento, fraude ou acidente. Se qualquer agente puder encher o botijão de outra empresa, a casca terá um dono e o conteúdo poderá ter outro. Para o consumidor, isso é uma confusão organizada.

O risco de fraude é evidente. No botijão cheio e lacrado, o consumidor compra um padrão de 13 quilos. No fracionado, passa a comprar uma medição. E medição ruim é convite à manipulação. Sem controle rigoroso, abre-se espaço para o consumidor pagar por uma quantidade e receber outra.

O problema não para na fraude comum. Quanto mais pulverizada for a cadeia de abastecimento, maior a dificuldade de fiscalização — como se identificou na proliferação dos postos de combustíveis. Pontos de enchimento descentralizados, botijões de diferentes marcas e menor clareza sobre responsabilidade podem abrir brechas para operadores informais e até para o crime organizado. A promessa de concorrência, nesse caso, pode virar uma porta lateral para o mercado cinzento.

A manutenção dos botijões é outro ponto central. O botijão não é descartável nem neutro. Ele precisa ser inspecionado, requalificado, pintado, testado, retirado de circulação quando necessário e substituído ao fim da vida útil. Esse trabalho custa dinheiro e só existe porque há empresas responsáveis pelo vasilhame. Se o botijão vira um ativo de uso comum, o incentivo para cuidar dele enfraquece.

A proposta, se realmente for para frente, pode entregar um produto mais caro por quilo, menos rastreável, mais exposto à fraude e mais arriscado do ponto de vista de segurança. A ideia do GLP fracionado deveria evaporar da pauta da ANP antes que o risco se espalhe pela cozinha do consumidor.