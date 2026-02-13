Brasil 2026

Claro que o mais importante acontecimento político do ano são as eleições gerais, que darão um novo panorama político para o país.

As pesquisas são muito precárias, por se aterem a uma amostra de não mais do que 200 mil pessoas. Para um universo de 220 milhões de pessoas, convenhamos que não há amostra que possa captar uma totalidade muitíssimo maior e de uma complexidade muito grande. Além disso, as pesquisas nunca revelam como foram formuladas as questões colocadas para os entrevistados. Assim, elas se prestam a todo tipo de especulação da mídia.

O certo é que, diante da candidatura de um filho do Bolsonaro – que já havia desmaiado e se sujado em um debate com a Jandira Feghali –, os debates entre Lula e ele se projetam como um massacre contra o candidato da direita.

O que este pode apresentar diante dos resultados altamente favoráveis que Lula pode mostrar, além da experiência, que tem permitido a Lula dispor de um discurso muito articulado e convincente? Assim, a campanha eleitoral tende a fortalecer o favoritismo de Lula, que pode, assim, triunfar no primeiro turno. A mais importante é, ao mesmo tempo, a mais previsível.

Apesar de Lula estar realizando um mandato muito bom — talvez o seu melhor governo, mesmo sem maioria no Congresso —, as eleições parlamentares têm grande importância. Dificilmente o novo Congresso terá uma composição tão ruim como a atual, que foi eleita em uma conjuntura política muito distinta da atual. Resta saber a composição real que ele vai ter.

O certo, no entanto, é que, já no mandato atual, Lula tem conseguido receber apoio ou acenos de apoio até mesmo de setores significativos do União Brasil, o que tem ampliado a capacidade de alianças do governo.

Outro fator é a provável diminuição de votos do PSOL, pela ausência da candidatura de Boulos, o grande puxador de votos do partido, o que deve favorecer também o aumento de votos do PT.

As eleições para governadores também devem ser menos desfavoráveis ao governo do que as anteriores, especialmente no Centro-Sul e no Sul, que foram absolutamente favoráveis à direita.

Pelo menos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, as forças progressistas podem voltar a ganhar, no Rio com muita certeza. Quem sabe ainda em Minas Gerais, além da provável reiteração de vitórias em todo o Nordeste.

Mas 2026 também é um ano em que o governo Lula conseguirá dar continuidade às políticas sociais, mais ainda do que em seus governos anteriores, ainda sem maioria no Congresso.

E deverá ser um ano em que uma escola de samba de Niterói levará a gesta de Lula para a Marquês de Sapucaí. A primeira a desfilar.