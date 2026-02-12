PT negocia federação com o PSOL para as eleições

247 - Lideranças do PT e do PSOL intensificaram conversas reservadas para viabilizar a formação de uma federação partidária com foco nas eleições de 2026. A articulação ocorre nos bastidores e envolve dirigentes das duas siglas, em um movimento que pode redesenhar o campo progressista no próximo pleito nacional. As informações são da CNN Brasil.

A proposta conta com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estaria disposto a atuar diretamente caso as negociações encontrem obstáculos dentro das legendas. Fontes ouvidas pela emissora indicam que o presidente acompanha de perto o avanço das tratativas.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, é apontado como um dos principais defensores da iniciativa. No cenário interno do PSOL, o grupo liderado por ele, denominado “Revolução Solidária”, apoia a construção da federação com o PT. Em contrapartida, outra corrente da legenda, conhecida como “PSOL Popular”, manifesta posição contrária à aliança.

O presidente Lula considera Boulos e a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) como dois nomes de destaque e com potencial de crescimento político no cenário nacional. A avaliação reforça o interesse estratégico na aproximação entre as siglas.

Aliados de Boulos afirmam que o ministro pode, inclusive, migrar para o PT, mas somente após a realização das eleições. A possibilidade, no entanto, está condicionada ao desfecho das negociações e ao ambiente interno das duas legendas.