Canibalismo Master

O canibalismo é um termo usado para definir a prática de indivíduos se alimentarem de outros indivíduos da mesma espécie.

O famigerado canibalismo social retroalimenta um sistema antropofágico, onde os donos do mercado inserem o povo (incauto) no olho do furacão burguês: este povo humilde, que nem sabe a razão de seu nascimento; porém estes masters canibais sabem a razão exata dos nascimentos fabricados, que originam seus escravos modernos: peças da engrenagem de uma corrupção sistêmica.

As noticias a respeito do escândalo do banco Master continuam estalando na panela da pipoca nacional, ai de nós se não fosse o jornalismo, que pode agir para o bem ou para o mal.

O depoimento de Daniel Vorcaro está liberado nas redes, parte dela, segue abaixo: “Na verdade, a gente fez uma cessão, como várias outras que a gente tinha feito, que ainda carecia da documentação completa. Mas a gente tinha responsabilidade por qualquer vício formal pela ausência de documento, que, obviamente, quando aconteceu, a gente acabou desfazendo [o negócio]", disse.

O banqueiro argumentou, porém, que o Master não tinha ciência da falta de documentos ao fazer o negócio com o BRB.

"Para ser sincero, quando a gente fez o negócio, ainda não tinha essa ciência da ausência da documentação. Eu fiquei sabendo posteriormente que não tinham vindo todas as documentações e, a partir daí, a gente começa a ir atrás. Porque também não foi uma ausência completa: existiu uma documentação base e tinham coisas que estavam faltando", completou”

A retórica é uma arma poderosa, mas parece que só funciona para o nicho do mau- caratismo. Os fatos, não só falam, mas comprovam, esperamos que as cortes julgadoras sejam isentas e realmente justas, ao julgar todos os canibais fraudadores.