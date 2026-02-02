TV 247 logo
      Valéria Guerra Reiter

      Valéria Guerra Reiter

      Escritora, historiadora, atriz, diretora teatral, professora e colunista

      466 artigos

        Canibalismo Master

        Os fatos, não só falam, mas comprovam, esperamos que as cortes julgadoras sejam isentas e realmente justas, ao julgar todos os canibais fraudadores

        Canibalismo Master (Foto: Divulgação)

        O canibalismo é um termo usado para definir a prática de indivíduos se alimentarem de outros indivíduos da mesma espécie.

         O famigerado canibalismo social retroalimenta um sistema antropofágico, onde os donos do mercado inserem o povo (incauto) no olho do furacão burguês: este povo humilde, que nem sabe a razão de seu nascimento; porém estes masters canibais sabem a razão exata dos nascimentos fabricados, que originam seus escravos modernos: peças da engrenagem de uma corrupção sistêmica.

        As noticias a respeito do escândalo  do banco Master continuam estalando na panela da pipoca nacional, ai de nós se não fosse o jornalismo, que pode agir para o bem ou para o mal. 

        O depoimento de Daniel Vorcaro está liberado nas redes, parte dela, segue abaixo: “Na verdade, a gente fez uma cessão, como várias outras que a gente tinha feito, que ainda carecia da documentação completa. Mas a gente tinha responsabilidade por qualquer vício formal pela ausência de documento, que, obviamente, quando aconteceu, a gente acabou desfazendo [o negócio]", disse.

        O banqueiro argumentou, porém, que o Master não tinha ciência da falta de documentos ao fazer o negócio com o BRB.

        "Para ser sincero, quando a gente fez o negócio, ainda não tinha essa ciência da ausência da documentação. Eu fiquei sabendo posteriormente que não tinham vindo todas as documentações e, a partir daí, a gente começa a ir atrás. Porque também não foi uma ausência completa: existiu uma documentação base e tinham coisas que estavam faltando", completou”

        A retórica é uma arma poderosa, mas parece que só funciona para o nicho do mau- caratismo. Os fatos, não só falam, mas comprovam, esperamos que as cortes julgadoras sejam isentas e realmente justas, ao julgar todos os canibais fraudadores.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

